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Dünyanın en tuhaf insanı! 50 yıl boyunca saçını hiç kestirmedi

23.12.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde yaşayan milyarca insan arasında tuhaflıklarıyla ön plana çıkan isimler dikkatleri çekiyor. Hayatları boyunca ilginçlikleri sayesinde popüler olan bu isimler Guinness Rekorlar Kitabı’nda da kendisine yer bulmayı başardı. Öyle ki 50 yıl boyunca saçını kestirmeyen Vietnamlı Tran Van Hay, ‘Dünyanın en uzun saçlı erkeği’ olarak rekor kırmayı başardı.

Dünyanın en tuhaf insanı! 50 yıl boyunca saçını hiç kestirmedi

Guinness Rekorlar Kitabı, tuhaflıklarıyla meşhur olan insanların hikayeleriyle dolu. 2010 yılında 79 yaşındayken hayatını kaybeden Vietnamlı Tran Van Hay, 20 yaşından itibaren saçını uzatmasıyla tüm dünyada adını duyurdu. 50 yıl boyunca saçını hiç kestirmeyen bu ilginç adam, aynı zamanda saçlarını hayatı boyunca sadece birkaç kez yıkadı. Öldüğünde saçlarının uzunluğu 6 metreyi aşıyordu.

HASTA OLACAĞINI DÜŞÜNEREK SAÇLARINI KESTİRMEDİ

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Günümüzde de yaygın bir batıl inanç olarak hamilelik döneminde saçın kesilmesinin bebeğin ömründen aldığı düşünülüyor. Bu batıl inancın kaynağı kesin olarak bilinmese de Tran Van Hay de benzer bir nedenden dolayı saçlarını kestirmiyordu. Ergenlik döneminde ağır hastalık geçiren adam, hastalığının tekrarlanmasından korktuğu için saçlarını kesmiyordu.

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ŞİFALI OTLAR TOPLAYARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYORDU

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Hayatının son dönemlerinde 6 metreyi aşan saçları nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme konusunda zorluklar yaşadığını ifade eden Hay, “Saç hacmim nedeniyle artık çiftçi olarak çalışamıyorum. Bu yüzden hayır işleri yaparak geçimimi sağlıyorum. Geleneksel tıp için şifalı otlar topluyorum” demişti.

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Vietnam saç bakımı
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