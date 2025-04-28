Dünyanın en uzun adamı kimdir ve kaç metredir?

Guinness Rekorlar Kitabı ilk defa 27 Ağustos 1955’te yayımlandı. Kitap, ilk baskısında 198 sayfaya sahipken, zamanla büyük bir ilgi kazandı ve geniş kitlelere adını duyurmayı başardı. Rekorlar kitabı, 2000’li yılların başında internet çağına ayak uydurarak Guinness Dünya Rekorları adına internet sitesini de faaliyete geçirdi. Bu site, söz konusu rekorları daha hızlı bir şekilde ve daha geniş bir kitleye ulaştırarak kitabın bilinirliğini etkisini artırdı. Birçok insanın ilgisini çeken bu listelerde ise dünyanın en uzun adamı da yer almaktadır.

Dünyanın en uzun adamı kimdir?

En uzun ya da en kısa ile birlikte birden fazla uç noktalar baz alınarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren birçok insan bulunmaktadır. Bunların arasında yer alan dünyanın en uzun adamı ise basketbolculardan bile daha uzun boya sahiptir. Guiness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en uzun boylu insanı olarak girmeyi başaran kişi Türk vatandaşı olan Sultan Kösen’dir.

Sultan Kösen, 10 Aralık 1982 tarihinde doğmuş ve Mardin'de yaşamaktadır, ancak boyundan dolayı dünya çapında tanınan bir kişi olarak yurt dışı gezileri yapmaya başlamıştır ve Guiness Rekorlar Kitabı'nın etkinliklerine katılmaya devam etmektedir.

Sultan Kösen, doğumundan itibaren normal bir gelişim süreci yaşarken henüz 10 yaşında beyninde bir tümör olduğu fark edilmiştir. Beynindeki tümör hipofiz bezinde aşırı oranda büyüme hormonu salgılanmasına neden olduğundan büyümesi ergenlikten sonra da durmamış ve uzamaya devam etmiştir. Sultan Kösen’in boyu uzamaya devam ederken 2008 yılında bir ameliyat gerçekleştirilmiş ve beynindeki tümör alınmıştır. Ameliyatı başarılı geçen Sultan Kösen'in 25 yaşındayken boy uzaması sona ermiştir. Sultan’ın ailesine bakıldığında 4 kardeşi de dahil olmak üzere ailesinin geri kalanındaki herkesin ortalama boyda olduğu görülmektedir.

Sultan Kösen, dikkat çekici uzunluğu bir yana boyunun aşırı uzun olması nedeniyle birçok zorlukla baş etmeye çalışmaktadır. Örneğin, normal boyutlarda bir evde yaşayamazken, uygun kıyafet ve ayakkabı edinmekte zorluk çekmektedir. Bununla beraber araba kullanması, uçakla seyahat etmesi, kalabalık yerlerde rahat hareket etmesi de zorluk yaşadığı durumlardan biridir. Ayrıca, boyunun uzunluğu nedeniyle omurga, kalp, akciğer, böbrek ve eklemler gibi organlara aşırı yük bindiğinden sık sık sağlık kontrollerinden geçmek ve ilaç kullanmak zorundadır.

Sultan Kösen, boyunun çok fazla uzun olması nedeniyle evlenemeyeceğini düşünse de 2013 yılında hayatının aşkını buldu. Kösen, Suriye kökenli Merve Dibo ile tanıştıktan sonra kısa sürede nişanlandı. Eşi olan Dibo, Kösen’in boyundan 1.05 metre daha kısa bir boyuttadır. 2013 yılında tanışan çift, 2014 yılında Mardin’de evlendi.

Dünyanın en uzun insanı kaç metre boyunda?

Dünyanın en uzun boylu adamı merak edildiğinde Türk vatandaşı olan Sultan Kösen öne çıkmaktadır. Yaşamını Mardin şehrinde sürdüren Sultan Kösen, 2 metre 51 cm boyunda olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabına girmiştir.

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, günümüzde hâlâ bu rekorun sahibi olarak bilinmektedir. Boyunun uzun olmasıyla rekor kıran Kösen’in bilek noktasından parmak ucuna kadar aradaki uzunluk ise 28 cm olarak hesaplanmaktadır. Bu durum ise yine Sultan Kösen’i en uzun ve en büyük ele sahip insanı yapmaktadır. Tüm bu unvanın getirdiği popülariteyle birlikte fiziksel yapısının getirdiği zorluklar nedeniyle yürürken baston desteği almak zorundadır.