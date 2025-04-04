Dünyanın en uzun diline sahip: Boyu tam 9,75 santimetre! Pek çok şey yapabiliyor...

Chanel Tapper, 9,75 santimetrelik diliyle Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdırarak, dünyanın en uzun diline sahip kadın unvanını uzun süredir elinde bulunduruyor.

BİRÇOK ŞEY YAPABİLİYOR

Kaliforniya'da yaşayan 34 yaşındaki Tapper, dilini Jenga bloklarını çıkarmak, plastik bardakları çevirmek, burnunun ucuna ve çenesinin altına dokunmak gibi sıra dışı yeteneklerle kullanabiliyor. Tapper, insanların dilini gördüklerinde genellikle dehşet içinde çığlık atmalarını oldukça eğlenceli buluyor. Bu tür dramatik tepkilerin kendisini güldürdüğünü belirten Tapper, bu durumu "Çığlık atmalar bana komik geliyor" diyerek bahsediyor.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Tapper, 11 yaşındayken dilini dışarı çıkararak etrafındaki insanlarla dalga geçmeye başlamış. Birkaç yıl sonra, YouTube kullanıcılarının videolarını izleyip dilinin uzunluğuna hayran kalmaları üzerine internette viral hale geldi.