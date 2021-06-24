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Dünyanın en uzun insanı Robert Wadlow’un trajik hayat hikayesi hüzünlendirecek

24.06.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm zamanların en uzun insanı unvanına sahip ABD'li Robert Wadlow, 22 yaşında öldüğünde 2.72 metre boyundaydı. 1918-1940 yılları arasında yaşayan ‘Nazik Dev’ lakabıyla bilinen Robert Wadlow için hiçbir zaman normal insanlar kadar kolay olmadı.

Dünyanın en uzun insanı Robert Wadlow’un trajik hayat hikayesi hüzünlendirecek

22 Şubat 1918 tarihinde Illinois’te yaşayan Harold ve Addie Wadlow çiftinin 3.9 kilogram ağırlığında tamamen normal bir erkek bebekleri oldu. Robert adını verdikleri çocukları ilk yaş gününden sonra önlenmez bir şekilde büyümeye başladı. Yürmeye başladığında Robert, 1.07 metre boyunda ve 20.4 kilogram ağırlığındaydı. Ailesi bu duruma büyük bir endişeyle yaklaştı. Robert 5 yaşında geldiğinde durum iyice ciddileşti. Çünkü boyu 1.62 metreye, kilosu ise 48’e ulaştı. Yaşıtlarıyla arasındakü büyk farklılıklardan dolayı Robert, yalnız bir çocukluk geçirdi.

Robert, 8 yaşında olduğunda artık okula gitmesi gerekiyordu. Ancak boyu 1.83 metre ve 77 kiloydu. Boyu babasını geçen Robert, okul sıralarına sığmıyordu. Düzgün bir eğitim alabilmesi için ona özel bir sıra yapılmıştı. Okuldaki diğer çocuklar ondan korktuğu için yaklaşmıyordu.

13 yaşında boyu 2.24 metre olan Robet, katıldığı izcilik kulübü nedeniyle ‘Dünyanın En Uzun İzcisi’ unvanına sahip oldu. Bu unvan hayatının ilerleyen yıllarında ‘Dünyanın En Uzun İnsanı’ söylemiyle yer değiştirdi. Sakin ve yumuşak başlı kişiliğinden dolayı Robert’a ‘Nazik Dev’ lakabı uygun görüldü. Ellerinin gereğinden fazla büyümesi hobilerini etkileyene kadar fotoğraf çekmeye ve gitar çalmaya devam etti.

Robert’ın hayatını etkileyen önlemez büyümesinin nedeni aslında sahip olduğu hastalığıydı. Hipofiz bezinin aşırı derece etkin oluşu bu olağandışı durumu yarattı.

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1937 yılında boyu 2.59 metreye ulaştığında ‘Dünyanın En Uzun Adamı’ rekorunu kırdı. Liseden mezun olduktan sonra ise Ringling Kardeşler Sirki ile birlikte turneye çıktı. 47 cm ayaklarına özel olarak ücretsiz ayakkabı sağlayan 'Uluslararası Ayakkabı Şirketi'nin tanıtımını yapmak için ülkeyi baştan sona dolaştı. Bacak ve ayaklarındaki hissizlikten dolayı sıkıntı çeken Robert büyüdükçe, yürüyebilmek için bacak destekleyecilerine ve bastona ihtiyaç duymaya başladı.

heykel

15 Temmuz 1940 tarihinde 22 yaşında ölen Robert’ın vefatından 18 gün önce doktorlar boyunu 2.72 metre olarak ölçtü. Robert memleketine defnedildi ve 453 kilogram ağırlığındaki tabutu 8 kişi tarafından talındı. Robert Wadlow'un gerçek boyutuna uygun bronz heykeli, onu onurlandıracak şekilde hala memleketi Alton'da yükseliyor.

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