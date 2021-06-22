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İnanılması zor hikaye! 51 yaşında 2.34 metre boyuna ulaşan Adam Rainer’in ilginç hikayesi

22.06.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1899 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde dünyaya gelen Adam Rainer, dünya tarihindeki tek hem cüce hem de dev olarak kitaplardaki yerini aldı. 19 yaşında cüce olarak kabul edilen ve boyu sadece 1.42 metre olan Rainer, 51 yaşında 2.34 metreye kadar uzadı.

İnanılması zor hikaye! 51 yaşında 2.34 metre boyuna ulaşan Adam Rainer’in ilginç hikayesi

Adam Rainer’in ailesi aslında ortalama boylardaydı. Ancak Rainer’in gelişimi oldukça yavaş olarak ilerliyordu. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik yılları zor geçti. Rainer, Birinci Dünya Savaşı yıllarında orduya katılmak istedi. Ancak boyu cücelik sınırı olarak görülen 1.47 metrenin altında kaldığı için kabul edilmedi. Kısa olmasına rağmen tıbbi raporlarla boyuna oranla ellerinin ve ayaklarının çok büyük olduğu tespit edildi. Orduya ilk katılmak istediğinde ayakkabı numarası 43'tü. Üç yıl sonra, boyu aynı kalmasına rağmen ayakkabı numarası 53'e çıktı.

Adam Rainer’in hayatı 21 yaşında tamamen değişti. 10 yıl süren önlenemez büyüme süreci başladı. Boyu yaklaşık 1.45 metreyken, 2.16 metreye kadar çıktı ve bu süreç içerisinde kamburluk başlangıcı da gözlendi. 1930-1931 yılları arasında Adam Rainer’ın durumu doktorlar tarafından incelendi. Rainer’e akromegali (devleşme) teşhisi konuldu. Reiner’in vücudundaki aşırı gelişme hormonunun salgılanmasının sebebi, hipofiz bezindeki bir tümördü. On yıllık sürede bir hayli büyüyen tümörün gelişimi durdurmak için doktorlar ameliyat kararı aldı. Bu operasyonun sonucunda tümörün etkisi sadece azaltıldı. Sonuç olarak Adam Rainer, büyümeye devam etti.

Adam Rainer'ın sağlık durumu operasyona rağmen gittikçe kötüleşti. Önce sağ gözü, görme yetisini kaybetti. Ardından ise problem kulaklarına doğru yayıldı. Zaman içinde kamburu belirginleşti ve Adam artık yatalak oldu. Adam Rainer yaklaşık 2.33 metre boyunda, 51 yaşında yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya
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