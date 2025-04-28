Dünya gezegeni insanları etkileyen birçok doğal güzellikle kaplıdır. Yeryüzündeki farklı yapılar doğanın ne kadar etkileyici olduğunu gözler önüne sermektedir. Doğa şekilleri arasında uzunlukları ve büyüleyici görünümleriyle dikkat çeken nehirler insanları kendine hayran bırakırken aynı zamanda şaşırtır. Bilim camiasını da ikiye bölen konulardan biri olan ''dünyanın en uzun nehri hangisi?'' sorusu son yıllarda en çok araştırılan yanıtlardan biridir.

Dünyanın en uzun nehri hangisi ve uzunluğu kaç km?

''Dünyanın en uzun nehri hangisidir? ''sorusuna yanıt olarak, pek çok insan dünyanın en uzun nehrinin Nil Nehri olduğunu düşünmektedir. Ama bazı bilim insanları tarafından en uzun nehrin Amazon olduğu ileri sürülür. Bu fikir ayrılığının sebebi ise en uzun nehrin ölçümünün bilindiği kadar basit bir işlem olmamasıdır. Belirleme süreci, nehrin kaynağı ve ağzını bulup aralarındaki uzunluğu ölçmekten daha karmaşıktır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça nitelikli bir coğrafya kurumu olan USGS’e göre 6650 km uzunluğu ile Nil Nehri’nin en uzun nehir olduğu açıklanmıştır. Bazı kaynaklar ise 6992 km ile Amazon Nehri’nin en uzun nehir olduğunu iddia etmektedir. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre ise 6695 km’lik uzunluğuyla en uzun nehir Nil Nehri’dir.

Daha önce de söylediğimiz gibi, dünyadaki birçok coğrafi ders kitabında dünyanın en uzun nehri olarak Nil Nehri’nden bahsedilir. Ancak bazı kaynaklarda ise Amazon’un dünyanın en geniş nehir sistemi olduğuna yönelik ciddi iddialar bulunur. Bunların birçoğu şaşırtıcı olmayan bir biçimde Brezilya kaynaklıdır.

Amazon Nehri nerede?

Amazon Nehri Güney Amerika bölgesinin kalbinde konumlanır. Başlangıcı Atlas Okyanusu'nda olan Amazon Nehri Brezilya, Peru, Bolivya Kolombiya, Ekvador başta olmak üzere Venezuela ve Guyana'dan da geçer. Bu dev nehrin dünyanın en geniş ve en derin nehri olduğu bilinmektedir. Amazon Nehri yalnızca uzunluğuyla değil, aynı zamanda içerisindeki su miktarıyla da öne çıkar. Hesaplamalara göre Amazon'dan okyanusa ulaşan su miktarı bilinen bütün nehirlerden daha fazladır. Bu durum aynı zamanda Amazon nehrinin dünyanın en önemli doğal su kaynaklarından biri olduğunu göstermektedir.

Dünyanın enuzun nehrini belirlemek neden zor?

Dünyanın en uzun nehrinin hangisi olduğunu belirlemek bilim insanlarını da zorlayan konulardan biri olmuştur. Bunun başlıca sebepleri arasında nehirleri besleyen kaynakların ve başladığı yerlerin belirlenmesi ve bunlar arasındaki uzaklığın kolay bir şekilde ölçülememesidir.

Amazon Nehri konusunda bilim insanlarını tereddüte düşüren önemli bir unsur nehrin kaynak kısmıdır. Bilim insanları başlangıcının And Dağları'nda olduğu Amazon Nehri'nin kaynağını XVIII. yüzyıldan bu yana belirlemek için çalışmalar yapmaktadır.

Bu araştırmalar kapsamında kimileri Nil Nehri'nin daha uzun olduğuna karar verirken, Brezilyalı bilim insanları son incelemeleriyle Amazon Nehri'nin kaynağını tekrar işaretleyerek nehrin uzunluğunun 75 kilometre daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir.

Bu görüş herkes tarafından kabul görmüş olmasa da Amazon Nehri'nin Dünyanın en uzun nehri olduğu konusundaki düşünceler çağımızda oldukça popüler hale gelmiştir.