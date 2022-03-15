Dünyanın en uzun otomobili! İçindekiler görenlere ‘pes’ dedirtti

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan müze sahibi Michael Manning arabalara olan tutkusunu Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmesini sağlayan oldukça ilginç bir otomobille tüm dünyaya gösterdi. New Jersey’deki bir depoda atıl durumda bulunan limuzini satın alarak modifiye eden ve kullanıma kazandıran Manning’in aracı adeta bir ev konforunu anımsatıyor. Son derece lüks olan arabanın içinde yok yok.

YENİ TEKERLEKLER EKLEDİ

30 metre uzunluğunu araç, “Dünyanın en uzun otomobili” unvanına kavuştu. İlk satın aldığından farklı olarak araca 26 adet tekerlek daha ekleten Manning, otomobiline yüzme havuzu, golf sahası ve bir helikopter pisti de yaptırdı.

Arabayı modifiye etme süreci hakkında konuşan Manning, "Onu bulduğumda depoda çürümeye terk edilmişti. Fakat ben ona aşık oldum ve yeniden eski günlerine döndürmek için kendime söz verdim. Maliyetinin yüksek olması beni biraz yavaşlatsa da sonunda amacıma kavuştum" ifadelerinin kullandı.



