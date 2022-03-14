Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Timsahla cinsel ilişkiye giren adamın davasında şaşırtan sözler! Hakimin tepkisi takdir topladı

Timsahla cinsel ilişkiye giren adamın davasında şaşırtan sözler! Hakimin tepkisi takdir topladı

14.03.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Sameer Khabsa isimli bir adamın evine baskın düzenleyen polis ekipleri gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Evine düzenledikleri baskın sırasında adamın telefonunda bir timsahla cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri bulan polis ekipleri Khabsa’yı gözaltına aldı. Khabsa’nın yargılandığı davaya bakan hakimin sözleri herkesin dikkatini çekti.

Timsahla cinsel ilişkiye giren adamın davasında şaşırtan sözler! Hakimin tepkisi takdir topladı

İngiltere’nin Burnley kentinde yaşayan 47 yaşındaki Samer Khabsa isimli bir adamın evine düzenlenen baskında şoke edici görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri, yaptıkları arama sonucunda Khabsa'nın telefonuna el koydu. Adamın telefonunda bir şahsın timsahla ilişkiye girdiği anların videosunun çıkması üzerine, Khabsa adliyeye sevk edildi.

İFADESİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Khabsa’nın telefonundaki timsahlarla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yargılanmasınan neden oldu. İfadesinde masum olduğunu savunan adam videoların kendisine ait olmadığını ve bir Whatsapp grubundan gönderildiğini iddia etti. Mahkeme heyeti adamın savunmasını yetersiz bulduklarını ifade ederken Khabsa’nın 5 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini savundu.

Savaşta barış çiçeği! Sonunda savaştan iki gün önce doğan kızlarına kavuştularSavaşta barış çiçeği! Sonunda savaştan iki gün önce doğan kızlarına kavuştular

“BU İĞRENÇLİĞE DEVAM EDEMEYECEĞİM”

Davaya bakan Burnley Bölge Mahkemesi'ndeki hakim sözleri mahkeme salonuna damga vurdu. Hakim, adamın telefonundaki diğer görüntüleri anlatmaya devam edemeyeceğini belirterek, "Bu iğrençliği daha fazla sürdüremeyeceğim" ifadelerini kullandı. Mahkemenin ardından Khabsa cezaevine gönderildi.

Ölüme terk etti... Çöp torbasına sarıp diri diri gömdü!Ölüme terk etti... Çöp torbasına sarıp diri diri gömdü!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında Putin’e el hareketi yaptı! Stüdyodakiler buz kestiCanlı yayında Putin’e el hareketi yaptı! Stüdyodakiler buz kesti
Hasta annesine ilaç almaya gidiyordu! Resmen katledildiHasta annesine ilaç almaya gidiyordu! Resmen katledildi
Cinsel organının içine sakladı! Uçağa böyle binmek istediCinsel organının içine sakladı! Uçağa böyle binmek istedi
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Tüyler ürperten video! Eğer Putin Fransa’ya saldırırsa...

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Çıplak olmadığına yemin etti! Öyle bir elbise giydi ki...

Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

Değeri dudak uçuklattı! Hamile kadın öyle bir hediye verdi ki...

Cinsel organ itirafıyla olay yarattı! “Bu erkeklerin küçük...”

Cinsel organ itirafıyla olay yarattı! “Bu erkeklerin küçük...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.