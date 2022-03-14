Timsahla cinsel ilişkiye giren adamın davasında şaşırtan sözler! Hakimin tepkisi takdir topladı

İngiltere’nin Burnley kentinde yaşayan 47 yaşındaki Samer Khabsa isimli bir adamın evine düzenlenen baskında şoke edici görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri, yaptıkları arama sonucunda Khabsa'nın telefonuna el koydu. Adamın telefonunda bir şahsın timsahla ilişkiye girdiği anların videosunun çıkması üzerine, Khabsa adliyeye sevk edildi.

İFADESİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

Khabsa’nın telefonundaki timsahlarla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yargılanmasınan neden oldu. İfadesinde masum olduğunu savunan adam videoların kendisine ait olmadığını ve bir Whatsapp grubundan gönderildiğini iddia etti. Mahkeme heyeti adamın savunmasını yetersiz bulduklarını ifade ederken Khabsa’nın 5 yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğini savundu.

“BU İĞRENÇLİĞE DEVAM EDEMEYECEĞİM”

Davaya bakan Burnley Bölge Mahkemesi'ndeki hakim sözleri mahkeme salonuna damga vurdu. Hakim, adamın telefonundaki diğer görüntüleri anlatmaya devam edemeyeceğini belirterek, "Bu iğrençliği daha fazla sürdüremeyeceğim" ifadelerini kullandı. Mahkemenin ardından Khabsa cezaevine gönderildi.



