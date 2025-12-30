Mynet Trend

Dünyanın en uzun otoyol tüneli Çin'de açıldı

ÇİN'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 22,13 kilometrelik Tianshan Shengli Otoyol Tüneli hizmete girdi.

Dünyanın en uzun otoyol tüneli Çin'de açıldı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ‘dünyanın en uzun otoyol tüneli’ olarak adlandırılan 22,13 kilometrelik Tianshan Shengli Otoyol Tüneli'nin hizmete açıldığı bildirildi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki idari merkezi Urumçi ile güneydeki Korla şehrine kadar uzanan 324 kilometrelik otoyolun, bölgenin kuzeyi ve güneyindeki yerleşimler arasında bağlantı sağlayacağı belirtildi. Yapımı 5 yıl süren otoyolun en kritik bölümü olan tünelin, dağ geçitlerinde önceden saatler süren yolculuğu 20 dakikaya kadar düşürdüğü kaydedildi.

Toplam 22,13 kilometre uzunluğa sahip, çift şeritli duble yollu tünel, ‘dünyanın en uzun otoyol tüneli’ olarak gösteriliyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

