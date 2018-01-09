Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!
Bu listede ne Brad Pitt, ne de Bradley Cooper var! Havalı saçları, umursamaz gülümsemeleri ve kaslı vücutlarıyla "Gezegenin En Yakışıklı Erkekleri"ni ülke ülke mercek altına alıyoruz. Türkiye'den ise o üç yakışıklıya dikkat! Şükrü Özyıldız, Yusuf Çim ve Serkan Çayoğlu'nu hiç böyle görmediniz.
Online dergi İnsider Monkey, gezegenimizdeki en yakışıklı erkeklerin yaşadığı ülke sıralamasını yayınladı. Gösterge için "Manhunt International" , "Mister Global", "Mister International" ve "Mr. World" gibi uluslararası güzellik yarışmaları ölçüt alındı. Her ülkenin puan ve ödül sayısına göre oluşturulan listede Şükrü Özyıldız, Yusuf Çim ve Serkan Çayoğlu yer alıyor.
Gezegenin en yakışıklı erkekleri
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15. GÜNEY KORE
Güney Kore henüz güzellik yarışmalarının lideri değil, fakat bu ülkenin temsilcilerine çoğu kez "En iyi model" "Mr. Congeniality" (Sempatik) gibi unvanlar verilmiş. Sung Jun Asagamer de Güney Kore'de bir çok moda dergisine kapak olan ve Güney Kore'nin en yakışıklı 3. ismi.
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Lee Soo-hyuk
Filmlerin aranan yüzü Lee Soo-hyuk'un Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi var.
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John Cho
John Cho, Güney Kore'nin en tanınan ve aranan isimlerinden. Kore doğumlu Amerikalı aktör ve müzisyen, Amerikan Pastası serisi (1999–2003) ve Harold & Kumar filmleri (2004–günümüz) ile hafızalarımızda. Son zamanlarda, Cho Hikaru Sulu rolüyle 2009 yapımı Star Trek ve FlashForward dizisinde adeta yıldızlaştı.
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14. FRANSA
Fransız erkekler Insider Monkey'nin hazırladığı listeye 14. sıradan giriyor. 2002 ve 2015 yıllarında Manhunt International ve Mister World yarışmalarını kazanan adaylar arasında Richard Deiss üçüncü sırada.
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Simon Nessman
Başarılı model Simon Nessman Versace, D&G, Givenchy, Calvin Klein, Ralph Lauren, Lanvin, Yves Saint Laurent, Barneys, Gap ve John Galliano gibi tanınan markaların aranan reklam yüzü.
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Gaspard Ulliel
Kariyerine model olarak başlayan Gaspard Ulliel şimdilerde oyunculuğuyla konuşuluyor. Ulliel'i 2007 yılı yapımı Hannibal Doğuyor filminde Hannibal Lecter olarak kaç kişi hatırlıyor?
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13. TÜRKİYE
Bizce ilk sıralara yakışıyor bu isimler... Ancak Mr. World ve Manhunt International yarışmalarına göre düzenlenen listede Türkiye kategorisinde 3. sırada Şükrü Özyıldız bulunuyor. Şükrü Özyıldız en son Arif V 216 filminde Ayhan Işık'ı canlandırarak kalbimizi bir kere daha kazanmıştı.
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Yusuf Çim
Oyuncu ve şarkıcı Yusuf Çim'i uzun süredir ekranlarda göremiyorduk. Karşımıza bu listede çıkınca çok sevindik.
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Serkan Çayoğlu
"Kiraz Mevsimi" ile modellikten oyunculuğa transfer olan Serkan Çayoğlu, Türkiye sıralamasında ilk sırada olmasına şaşırdık mı? Hayır... Yakında yayınlanmaya başlayacak olan "Börü" adlı dizinin baş rolünde yer alacak başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu'nu, doya doya izleyeceğimiz günleri bekliyoruz.
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12. ÇEK CUMHURİYETİ
Tomas Skoloudik çocuksu görünümü ile cool ve havalı.
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Tomáš Dumbrovský
Tomáš Dumbrovský, profesyonel tavrı ile Avrupa'nın en çok aranan modellerinden.
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Miki
Çek Cumhuriyeti'nin en yakışıklı erkekleri Mister Global yarışmasını 2016'da kazandı. Fotoğraflara bakarak değerlendirebileceğimiz Çeklere "Bay Fotojenik" unvanı oldukça uygun.
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11. MYANMAR
Htoo Aung, Myanmar'ın en sevilen erkek yüzleri arasında. Ülke 2014 yılında Mister Global'dan "En İyi Model" ve "Bay İnternet" unvanlarıyla döndü.
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Marco Victor
Marco Victor, olgun gönümü ile Myanmar'ı en iyi temsil eden isimler arasında.
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Phone Thike
Model Phone Thike da Myanmar listesinde ilk sırada.
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10. GÜNEY AFRİKA
Öyle görünüyor ki, Güney Afrikalı erkekler "En İyi Fizik" unvanını yalnızca Mister Global yarışmasında değil gerçek hayatta da alabiliyorlar... En eski erkek güzellik yarışması olan Manhunt International'dan ülke, 1995 yılında beri ödülle dönüyor. David J. Kabamba ise Güney Afrika listesinde üçüncü sırada yer alıyor ve "En İyi Fizik" kategorisinin hakkını veriyor.
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Daniel João
Daniel João atletik vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Eugon Mc Neil
Eugon Mc Neil Güney Afrika'nın yıldızı ve "en yakışıklısı"...
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9. İSVEÇ
Manhunt International yarışmasını birden fazla kez kazanan İsveç... Bu yakışıklı mavi gözlü çocukların şanslı yılları 1998 ve 2016!
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Model Benjamin Eidem da bu listenin 3. sırasında.
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Joel Kinnaman
Joel Kinnaman İsveç'in en popüler yüzlerinden...
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8. İSPANYA
İspanya, Mister World'ü 2017'de evine götürdü ve gezegen İspanyol bir yakışıklı ile tanıştı. İsmi; Jon Kortajarena...
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Andrés Velencoso
Top Model dünyasının bir kare ası varsa o da Andrés Velencoso...
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David De Gea
İspanya'nın en yakışıklısı unvanı nedense David De Gea'da. Manchester United'da forma giyen David De Gea futbolun en cazibelisi...
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7. ÇİN
Mister Global yarışmasında, Çin erkek modellerin en iyi yönleri fotojenik olmaları. Bunu yarışmanın jüri üyeleri dile getirdi. Çin yakışıklıları 2007 ve 2011 yıllarında Manhunt International yarışmasında 2 zafer kazandı. Bunlardan biri de Wang Rui Chang.
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Zhao Lei
Zhao Lei, ciddi duruşu ile hem sinema dünyasına hem podyuma ait.
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Wang Hao
Kızlar onu çok ama çok seviyor. Wang Hao'nun Çin'de oyuncak bebekleri bile var ve o Çin listesinde en tepede yer almayı hak ediyor.
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6. HİNDİSTAN
Hintli erkekler, 2016 yılında Mister World'un, 2001'de Manhunt International'ın kazananları oldu. Karizma duruşları ve model becerileri ile isimler, Mister World ve Mister Global'de de taktir topladı. Nitin Chauhan'da günün sakal trendine uyan popüler Hintli bir model, aynı zamanda oyuncu...
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Deepak Singh Chhikara
Deepak Singh Chhikara, Hindistan'ın aranan yüzlerinden. Fiziği ve cool hareketleriyle objektifler her an üzerinde.
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Prathamesh Maulingkar
Hindistan'a sadece Prathamesh Maulingkar'ın fotoğrafını çekmeye gidilir. Ne dersiniz?
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5. FİLİPİNLER
Filipinli erkeklerin büyüleyici gülümsemeleri ve internette artan popülariteleri Mister Global'ın dikkatini çekti. Zira Manhunt International ve Mister International'daki zaferler onlara ait. Öyle ki Paolo Roldan dünyanın en çok aranan modelleri arasında.
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Patrik Franksson
Ve bir futbolcu daha... Patrik Franksson hem yaşı hem mesleği gereği Filipinler'in gururu...
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Tommy Esguerra
Tommy Esguerra, naif görünümü ve güçlü fiziki yapısıyla Filipinler'in zirvedeki erkek yüzü.
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4. VENEZUELA
Venezuelalı erkekler, hemen hemen tüm yarışmalarda galibiyet kazanmış. Mister World, Manhunt International ve Mister International yarışmalarında birden fazla galibiyetleri var. model ve sunucu Jesus De Alva da Venezuela listesinin üçüncü sırasında.
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Raúl Olivo
Raúl Olivo, listenin saçlarına en kır düşmüş olanı. 42 yaşındaki model sadece Venezuela değil tüm dünyanın takip ettikleri arasında.
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Emmanuel Palomares
Emmanuel Palomares, "baby face" (bebek suratlı) lakabıyla tanınıyor ve Venezuelalı erkeklerin en yakışıklısı ilan ediliyor.
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3. LÜBNAN
Lübnan... Coğrafi olarak Türkiye'ye çok yakın değil mi? Gezegenin en yakışıklı erkekleri listesinde ikinci sırada yer alan Lübnan, 2006, 2012 ve 2016'da Mister International yarışmasını 3. kez kazandı. Wissam Hanna da Lübnan listesinin 3 sırasında ve pembe dizilerin aranan kahramanlarından biri.
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Kamel Raad
Kamel Raad, Lübnan'ın en kaslı erkeklerinden biri ve oldukça popüler...
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Youssef Sawmah
Youssef Sawmah, renkli gözleri ve sempatik görünümüyle Lübnan'ın bir numarası.
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2. VİETNAM
Vietnamlı erkekler Mister Global, Manhunt International ve Mister International'ın kazananları. "En Fotojenik", "En sempatik" ve "En İnternet fenomeni" unvanları için her zaman onlara yer var. Nhan Phúc Vinh, ise listenin üçüncü sırasında.
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Hua Vi Van
Hua Vi Van, Vietnam'ın en popüler sinema ve televizyon dizilerinde her zaman baş rolde.
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Ngo Tien Doan
Ngo Tien Doan ise görünümünü ağır fitness antrenmanlarına borçlu.
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1. BREZİLYA
Gelelim listenin zirvesine... Brezilyalı erkekler gezegenin en yakışıklı erkeklerinin ana vatanı. Öyle görünüyor ki bu sıcak ülkenin ikliminin gözümüzü ve gönlümüzü açacak fazlaca potansiyeli var. Tanınırlığı Brezilya'nın sınırlarını aşan yakışıklı top model Marlon Teixeira ise "kızların yeni prensi" olarak anılıyor.
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Lucas Medeiros
Lucas Medeiros tam anlamıyla bir karizma. Sevgilisi Edna Rocha Zvang ile yakışıklı modelin her anı bir moda çekimi niteliğinde.
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Carlos Franco
Listenin tepe noktasında Brezilya'nın genç yeteneklerinden Carlos Franco bulunuyor. Kaslı vücudu ve "baby face" (bebek surat) lakabıyla anılan Franco, bakan gözleri bir daha bakmaya davet ediyor.
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