Dünyanın en yakışıklı erkekleri listesinde 3 Türk var!

Son Güncelleme 6 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 09.01.2018 09:55 |6 saat önce

Bu listede ne Brad Pitt, ne de Bradley Cooper var! Havalı saçları, umursamaz gülümsemeleri ve kaslı vücutlarıyla "Gezegenin En Yakışıklı Erkekleri"ni ülke ülke mercek altına alıyoruz. Türkiye'den ise o üç yakışıklıya dikkat! Şükrü Özyıldız, Yusuf Çim ve Serkan Çayoğlu'nu hiç böyle görmediniz.

Online dergi İnsider Monkey, gezegenimizdeki en yakışıklı erkeklerin yaşadığı ülke sıralamasını yayınladı. Gösterge için "Manhunt International" , "Mister Global", "Mister International" ve "Mr. World" gibi uluslararası güzellik yarışmaları ölçüt alındı. Her ülkenin puan ve ödül sayısına göre oluşturulan listede Şükrü Özyıldız, Yusuf Çim ve Serkan Çayoğlu yer alıyor.

Gezegenin en yakışıklı erkekleri

1 / 45 15. GÜNEY KORE Güney Kore henüz güzellik yarışmalarının lideri değil, fakat bu ülkenin temsilcilerine çoğu kez "En iyi model" "Mr. Congeniality" (Sempatik) gibi unvanlar verilmiş. Sung Jun Asagamer de Güney Kore'de bir çok moda dergisine kapak olan ve Güney Kore'nin en yakışıklı 3. ismi.

2 / 45 Lee Soo-hyuk Filmlerin aranan yüzü Lee Soo-hyuk'un Instagram'da yaklaşık 2 milyon takipçisi var.

3 / 45 John Cho John Cho, Güney Kore'nin en tanınan ve aranan isimlerinden. Kore doğumlu Amerikalı aktör ve müzisyen, Amerikan Pastası serisi (1999–2003) ve Harold & Kumar filmleri (2004–günümüz) ile hafızalarımızda. Son zamanlarda, Cho Hikaru Sulu rolüyle 2009 yapımı Star Trek ve FlashForward dizisinde adeta yıldızlaştı.

4 / 45 14. FRANSA Fransız erkekler Insider Monkey'nin hazırladığı listeye 14. sıradan giriyor. 2002 ve 2015 yıllarında Manhunt International ve Mister World yarışmalarını kazanan adaylar arasında Richard Deiss üçüncü sırada.

5 / 45 Simon Nessman Başarılı model Simon Nessman Versace, D&G, Givenchy, Calvin Klein, Ralph Lauren, Lanvin, Yves Saint Laurent, Barneys, Gap ve John Galliano gibi tanınan markaların aranan reklam yüzü.

6 / 45 Gaspard Ulliel Kariyerine model olarak başlayan Gaspard Ulliel şimdilerde oyunculuğuyla konuşuluyor. Ulliel'i 2007 yılı yapımı Hannibal Doğuyor filminde Hannibal Lecter olarak kaç kişi hatırlıyor?

7 / 45 13. TÜRKİYE Bizce ilk sıralara yakışıyor bu isimler... Ancak Mr. World ve Manhunt International yarışmalarına göre düzenlenen listede Türkiye kategorisinde 3. sırada Şükrü Özyıldız bulunuyor. Şükrü Özyıldız en son Arif V 216 filminde Ayhan Işık'ı canlandırarak kalbimizi bir kere daha kazanmıştı.

8 / 45 Yusuf Çim Oyuncu ve şarkıcı Yusuf Çim'i uzun süredir ekranlarda göremiyorduk. Karşımıza bu listede çıkınca çok sevindik.

9 / 45 Serkan Çayoğlu "Kiraz Mevsimi" ile modellikten oyunculuğa transfer olan Serkan Çayoğlu, Türkiye sıralamasında ilk sırada olmasına şaşırdık mı? Hayır... Yakında yayınlanmaya başlayacak olan "Börü" adlı dizinin baş rolünde yer alacak başarılı oyuncu Serkan Çayoğlu'nu, doya doya izleyeceğimiz günleri bekliyoruz.

10 / 45 12. ÇEK CUMHURİYETİ Tomas Skoloudik çocuksu görünümü ile cool ve havalı.

11 / 45 Tomáš Dumbrovský Tomáš Dumbrovský, profesyonel tavrı ile Avrupa'nın en çok aranan modellerinden.

12 / 45 Miki Çek Cumhuriyeti'nin en yakışıklı erkekleri Mister Global yarışmasını 2016'da kazandı. Fotoğraflara bakarak değerlendirebileceğimiz Çeklere "Bay Fotojenik" unvanı oldukça uygun.

13 / 45 11. MYANMAR Htoo Aung, Myanmar'ın en sevilen erkek yüzleri arasında. Ülke 2014 yılında Mister Global'dan "En İyi Model" ve "Bay İnternet" unvanlarıyla döndü.

14 / 45 Marco Victor Marco Victor, olgun gönümü ile Myanmar'ı en iyi temsil eden isimler arasında.

15 / 45 Phone Thike Model Phone Thike da Myanmar listesinde ilk sırada.

16 / 45 10. GÜNEY AFRİKA Öyle görünüyor ki, Güney Afrikalı erkekler "En İyi Fizik" unvanını yalnızca Mister Global yarışmasında değil gerçek hayatta da alabiliyorlar... En eski erkek güzellik yarışması olan Manhunt International'dan ülke, 1995 yılında beri ödülle dönüyor. David J. Kabamba ise Güney Afrika listesinde üçüncü sırada yer alıyor ve "En İyi Fizik" kategorisinin hakkını veriyor.

17 / 45 Daniel João Daniel João atletik vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor.

18 / 45 Eugon Mc Neil Eugon Mc Neil Güney Afrika'nın yıldızı ve "en yakışıklısı"...

19 / 45 9. İSVEÇ Manhunt International yarışmasını birden fazla kez kazanan İsveç... Bu yakışıklı mavi gözlü çocukların şanslı yılları 1998 ve 2016!

20 / 45 Model Benjamin Eidem da bu listenin 3. sırasında.

21 / 45 Joel Kinnaman Joel Kinnaman İsveç'in en popüler yüzlerinden...

22 / 45 8. İSPANYA İspanya, Mister World'ü 2017'de evine götürdü ve gezegen İspanyol bir yakışıklı ile tanıştı. İsmi; Jon Kortajarena...

23 / 45 Andrés Velencoso Top Model dünyasının bir kare ası varsa o da Andrés Velencoso...

24 / 45 David De Gea İspanya'nın en yakışıklısı unvanı nedense David De Gea'da. Manchester United'da forma giyen David De Gea futbolun en cazibelisi...

25 / 45 7. ÇİN Mister Global yarışmasında, Çin erkek modellerin en iyi yönleri fotojenik olmaları. Bunu yarışmanın jüri üyeleri dile getirdi. Çin yakışıklıları 2007 ve 2011 yıllarında Manhunt International yarışmasında 2 zafer kazandı. Bunlardan biri de Wang Rui Chang.

26 / 45 Zhao Lei Zhao Lei, ciddi duruşu ile hem sinema dünyasına hem podyuma ait.

27 / 45 Wang Hao Kızlar onu çok ama çok seviyor. Wang Hao'nun Çin'de oyuncak bebekleri bile var ve o Çin listesinde en tepede yer almayı hak ediyor.

28 / 45 6. HİNDİSTAN Hintli erkekler, 2016 yılında Mister World'un, 2001'de Manhunt International'ın kazananları oldu. Karizma duruşları ve model becerileri ile isimler, Mister World ve Mister Global'de de taktir topladı. Nitin Chauhan'da günün sakal trendine uyan popüler Hintli bir model, aynı zamanda oyuncu...

29 / 45 Deepak Singh Chhikara Deepak Singh Chhikara, Hindistan'ın aranan yüzlerinden. Fiziği ve cool hareketleriyle objektifler her an üzerinde.

30 / 45 Prathamesh Maulingkar Hindistan'a sadece Prathamesh Maulingkar'ın fotoğrafını çekmeye gidilir. Ne dersiniz?

31 / 45 5. FİLİPİNLER Filipinli erkeklerin büyüleyici gülümsemeleri ve internette artan popülariteleri Mister Global'ın dikkatini çekti. Zira Manhunt International ve Mister International'daki zaferler onlara ait. Öyle ki Paolo Roldan dünyanın en çok aranan modelleri arasında.

32 / 45 Patrik Franksson Ve bir futbolcu daha... Patrik Franksson hem yaşı hem mesleği gereği Filipinler'in gururu...

33 / 45 Tommy Esguerra Tommy Esguerra, naif görünümü ve güçlü fiziki yapısıyla Filipinler'in zirvedeki erkek yüzü.

34 / 45 4. VENEZUELA Venezuelalı erkekler, hemen hemen tüm yarışmalarda galibiyet kazanmış. Mister World, Manhunt International ve Mister International yarışmalarında birden fazla galibiyetleri var. model ve sunucu Jesus De Alva da Venezuela listesinin üçüncü sırasında.

35 / 45 Raúl Olivo Raúl Olivo, listenin saçlarına en kır düşmüş olanı. 42 yaşındaki model sadece Venezuela değil tüm dünyanın takip ettikleri arasında.

36 / 45 Emmanuel Palomares Emmanuel Palomares, "baby face" (bebek suratlı) lakabıyla tanınıyor ve Venezuelalı erkeklerin en yakışıklısı ilan ediliyor.

37 / 45 3. LÜBNAN Lübnan... Coğrafi olarak Türkiye'ye çok yakın değil mi? Gezegenin en yakışıklı erkekleri listesinde ikinci sırada yer alan Lübnan, 2006, 2012 ve 2016'da Mister International yarışmasını 3. kez kazandı. Wissam Hanna da Lübnan listesinin 3 sırasında ve pembe dizilerin aranan kahramanlarından biri.

38 / 45 Kamel Raad Kamel Raad, Lübnan'ın en kaslı erkeklerinden biri ve oldukça popüler...

39 / 45 Youssef Sawmah Youssef Sawmah, renkli gözleri ve sempatik görünümüyle Lübnan'ın bir numarası.

40 / 45 2. VİETNAM Vietnamlı erkekler Mister Global, Manhunt International ve Mister International'ın kazananları. "En Fotojenik", "En sempatik" ve "En İnternet fenomeni" unvanları için her zaman onlara yer var. Nhan Phúc Vinh, ise listenin üçüncü sırasında.

41 / 45 Hua Vi Van Hua Vi Van, Vietnam'ın en popüler sinema ve televizyon dizilerinde her zaman baş rolde.

42 / 45 Ngo Tien Doan Ngo Tien Doan ise görünümünü ağır fitness antrenmanlarına borçlu.

43 / 45 1. BREZİLYA Gelelim listenin zirvesine... Brezilyalı erkekler gezegenin en yakışıklı erkeklerinin ana vatanı. Öyle görünüyor ki bu sıcak ülkenin ikliminin gözümüzü ve gönlümüzü açacak fazlaca potansiyeli var. Tanınırlığı Brezilya'nın sınırlarını aşan yakışıklı top model Marlon Teixeira ise "kızların yeni prensi" olarak anılıyor.

44 / 45 Lucas Medeiros Lucas Medeiros tam anlamıyla bir karizma. Sevgilisi Edna Rocha Zvang ile yakışıklı modelin her anı bir moda çekimi niteliğinde.