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Dünyanın 'en yalnız' evi! Issız adanın tam ortasında gizem saçıyor

Şehir hayatının kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin hayalini kurduğu ıssız adada bir ev yapıp yaşama fikri burada gerçek. Nüfusu sıfır olan Ellioaey Adası'nın ortasında tek başına duran beyaz ev, yıllardır gizemli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Dünyanın 'en yalnız' evi! Issız adanın tam ortasında gizem saçıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İzlanda'nın güneyinde yer alan Ellioaey, Vestmannaeyjar takımadalarının bir parçası. Toplam 18 adadan oluşan takımadada binlerce kişi yaşarken Ellioaey Adası'nın nüfusu ise yıllardır sıfır.

Adanın ortasında bulunan beyaz ev ise bölgedeki en dikkat çekici yapılardan biri. Uzun yıllardır kullanılmayan ev, dışarıdan bakıldığında adaya tamamen terk edilmiş bir görüntü veriyor.

Bu durum zaman içerisinde çeşitli söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Evin zombi kıyametinden kaçmak için yapıldığı, bir tarikat tarafından kullanıldığı ve hatta İzlandalı şarkıcı Björk'e ait olduğu iddia edildi. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Dünyanın en yalnız evi! Issız adanın tam ortasında gizem saçıyor 1

EVİ KİM VE NEDEN YAPTI?

Dünyanın "en yalnız evi" olarak anılan yapı, aslında burada yaşamak isteyen biri tarafından inşa edilmedi.

Ev, 1950'li yıllarda Ellioaey Avcılık Derneği tarafından ziyaret eden avcıların konaklayabilmesi için yapıldı. Bölgedeki avcıların özellikle martı kuşlarını avlamak için adaya geldiği belirtiliyor.

Ev günümüzde de Ellioaey Avcılık Derneği'nin mülkiyetinde bulunuyor.

EVE ULAŞMAK BİLE BAŞLI BAŞINA MACERA

Issız adadaki eve ulaşmak ise oldukça zor. 2021 yılında YouTuber Ryan Trahan, evde 24 saat geçirdiği bir video yayınladı.

Adaya ulaşmak için birden fazla tekne kullanan Trahan, ardından kayalık ve sisli bölgeden ilerlemek zorunda kaldı. Eve ulaşırken dik kayalıklardan ip yardımıyla tırmandığı görüldü.

Evin içerisi ise dışarıdan göründüğünden daha mütevazı. Ahşap duvar ve zeminlerin bulunduğu yapıda bir de odun sobası bulunuyor.

Dünyanın en yalnız evi! Issız adanın tam ortasında gizem saçıyor 2

ELEKTRİK VE SU TESİSATI YOK

Evde elektrik ve kapalı su tesisatı bulunmadığı belirtiliyor. Bunun yerine yağmur suyunu toplamak için kullanılan bir sistem bulunuyor. Toplanan su, evin ihtiyaçlarının yanı sıra saunada da kullanılıyor.

Evin ziyaretçi defteri ise yapının tamamen terk edilmiş olmadığını gösteriyor. Trahan'dan önce binlerce kişinin evi ziyaret ettiği belirtilirken, ziyaretçi defterinde 11 bin 264'ten fazla kişinin kaydı bulunduğu aktarılıyor.

ADADAKİ YAŞAM 1930'LARDA SONA ERDİ

Ellioaey'in hikayesi yalnızca bu evle sınırlı değil. Yaklaşık 300 yıl önce adada bazı ailelerin kulübelerde yaşadığı biliniyor.

Ancak 1930'lu yıllarda adadaki topluluk bölgeyi terk etti. Daha kalabalık yerleşimlere taşınan insanlar, burada balıkçılık ve hayvancılıkla sınırlı bir yaşam sürmek yerine başka bölgelerde daha fazla fırsata sahip olabileceklerini düşündü.

Bugün ise adanın ortasında yalnızca beyaz ev bulunuyor.

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