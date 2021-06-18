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Dünyanın en yaşlı profesyonel vücut geliştiricisi seçilerek Guinness Dünya Rekorları’na girdi

18.06.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde artık yaşlılık tanımı değişti. Kişilerin yaşlarına göre çocuk, yetişkin ve yaşlı olarak sınıflandırılmasının sonu geldi. Çoğu kişi aslında ‘hissettiğin yaştasın’ mottosuna ayak uydurmaya başladı. Sizler için emekliliğinin tadını çıkartmak yerine daha çok çalışarak vücut geliştirme sporuna hayatını adayan Jim Arrington’un hikayesini araştırdık.

Dünyanın en yaşlı profesyonel vücut geliştiricisi seçilerek Guinness Dünya Rekorları’na girdi

Jim Arrington, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan en yaşlı erkek vücut geliştiricisi olarak seçildi. Bu unvana kavuşmak için zorlu bir yol aşması gerekti. 1932 yılında dünyaya gelen Arrington, ‘sıska kemikler’ takma adıyla bilinen hasta bir çocuktu. 15 yaşındayken okuduğu vücut geliştirme dergilerinden esinlenerek, egzersizlerle dolu 25 sentlik bir kitapçık sipariş etti. Başlangıçta, sadece kadınları etkilemek için bu sporu yapmaya başlamıştı. Ancak sonrasında büyük bir tutkuya dönüştü.

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15 yaşından sonra Arrington, fiziğini olağanüstü şekillendirdi ve Amerika'daki vücut geliştirme yarışmalarında boy göstermeye başladı. Yaşamı boyunca 60’dan fazla yarışmaya katıldı ve 16'sını kazandı. Bu başarılarının ardından dünyanın en yaşlı erkek vücut geliştiricisi olarak Guinness Dünya Rekorları 2018 baskısına girdi.

Guinness Dünya Rekorları unvanını kazanmasının ardından ise Arrington, “Vücut geliştirme zor bir iştir. Hedefler belirlemelisiniz ama hepsinden önemlisi eğitimi sevmeniz gerekiyor” dedi.

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