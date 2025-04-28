Dünyanın en zeki ülkeleri hangileridir? İşte IQ seviyesi en yüksek 10 ülke

World Population Review, dünya çapında insan nüfusunun dinamiklerini inceleyen ve birçok konuda detaylı araştırmalar yapan bir kurum olarak bilinmektedir. IQ test sonuçlarına göre 'en zeki ülkeler' listesi hazırlayan kurum, toplumların sahip olduğu zeka düzeylerini uluslararası alana sunmuştur. Listede birçok ülkenin yer aldığı bilinirken, en zeki ülkeler gibi bir başlık uluslararası camiada büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

Dünyanın en zeki ülkeleri

Dünyanın en’leri konusu her zaman merak konusu olmuştur. Zeka söz konusu olduğunda modern dünya üzerinde birden fazla zeka türünün olduğu bilinse de IQ (intelligence quotient) küresel alanda en çok kabul gören ölçümlerin başında gelmektedir. Bir bireyin ortalama zekası 100 puan olarak düşünülürken, 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ise ortalamanın altı olarak kabul edilmektedir. 70 IQ’nun altı ise zihinsel engelli olarak tanımlanmaktadır.

Dünyanın en zeki ülkeleri aşağıdaki gibidir:

1. Japonya

Dünyanın en yüksek IQ'suna sahip ülkesi 106.48 ortalama puanla Japonya olarak açıklanmıştır. Japon eğitim sistemi yüksek kaliteli müfredat, bütünsel yaklaşım, etik ve ahlak faktörleriyle dünyanın en iyilerinden eğitim sistemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu sayede ülkede %99'luk bir okuryazarlık mevcuttur. Bununla beraber Japonya robotik, doğa bilimleri, uzay araştırmaları ve biyomedikal araştırma gibi alanlarda oldukça gelişmiş olup en az 15 Nobel Ödülü'ne sahiptir.

2. Tayvan

Dünyanın en yüksek IQ'suna sahip ülkeler sıralamasında ikinci olarak Tayvan yer almaktadır. Tayvan'daki ortalama IQ 106.47 olarak ölçülürken, ülke %99'luk oranda okuryazarlığa sahiptir. Tayvan, araştırma, geliştirme, üretim ve inovasyona önem vermesiyle ve teknolojik gelişmeleriyle ünlüdür. Foxconn, TSMC ve HTC gibi şirketler ile ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörüne verdikleri destekle bilinir.

3. Singapur

Singapur, sahip olduğu toprak bakımından küçük bir ülke olmasına rağmen dünyanın en yüksek IQ seviyeli ülkelerinden biridir. Dünya Nüfus İncelemesi'ne göre 105.89 puanla üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkede, Singapur Ulusal Üniversitesi ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi gibi üst kalitede kurumlar bulunmaktadır. Okuryazarlık oranı ise %97,6'ya ulaşmıştır.

4. Hong Kong

IQ seviyelerine göre üst sıralarda yer alan diğer bir ülke ise yine Asya kıtasındaki Hong Kong olarak öne çıkar. Ülkenin ortalama IQ'su 105.37 olarak ölçülmüştür.

Asya bölgesinin en iyi üniversitelerinden biri olarak Hong Kong Üniversitesi, QS Dünya Üniversite Sıralaması'nda 17. sırada bulunmaktadır. Hong Kong'un okuryazarlık oranı ise %95,7 olarak hesaplanmıştır.

5. Çin

"Kaplan anne" geleneksel Çin ebeveynlik yapısına yönelik bir ima olarak popüler bir klişedir. Ancak yine de çocuklarını yüksek başarı seviyelerine itmeleriyle bilinmektedir. Bu ebeveynlik tarzının sıklıkla eleştirildiği görülse de ülkenin ortalama IQ puanı 104.1 olarak hesaplanmıştır. Çin, yüksek seviyede IQ puanlarına ve %97,15'lik bir okuryazarlık oranına sahiptir, fakat eğitim sisteminin çok fazla rekabetçi olduğu ve öğrencilerin iyi bir performans sergileyebilmek için büyük bir baskı altında olduğu bilinmektedir.

6. Güney Kore

Teknoloji devlerinin yer aldığı Güney Kore’nin ortalama IQ puanı 102.35 olarak hesaplanmıştır. Ülkedeki okuryazarlık oranı %98.8’dir. Dünyanın en yüksek IQ puanına sahip kişisi olan YoungHoon Kim'in de Güney Koreli olması tesadüf sayılmaz. Birçok kişiye göre bu sonuçlar, ülkenin eğitim sisteminin ne kadar iyi olduğunun bir göstergesidir.