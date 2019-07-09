Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un yatı Datça'da görüntülendi! Belediyeden dikkat çeken paylaşım

Amazon'un sahibi olan dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada bulunan Jeff Bezos'un yatı Datça'da. 136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı olurken ünlü milyarderin yatta bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor. Fotoğraflarda yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti. Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de esprili bir paylaşım geldi.

Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz. ???? https://t.co/IN1lUkc3LF — Datça Belediyesi (@datcabelediyesi) 8 Temmuz 2019

JEFF BEZOS KİMDİR?



Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde Amerika'nın New Mexico eyaletinde dünyaya gelmiştir. Amazon isimli kuruluşun CEO'su olan Bezos, dünya genelinde E-ticaretin gelişmesine olanak sağlayan isimler arasında yer almaktadır. Jeff Bezos'un hareketi, Time Dergisi tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçilmesine olanak sağlamıştır. Amazon'un haricinde havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın aldı.

2018 verilerine göre Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi olarak kayıtlara geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı.

