Dünyanın en zenginlerinden biri Ankara'ya taşınıyor! Serveti dudak uçuklattı

ABD Senatosu tarafından Ankara’ya büyükelçi olarak atanan 78 yaşındaki Thomas Joseph Barrack Jr., göreve başlayacak. Sözcü'nün haberine göre ABD’nin en zenginlerinden biri olan Barrack, efsanevi Neverland Çiftliği’nde sürdürdüğü ultra lüks hayatını bırakıp Ankara’daki büyükelçilik konutuna yerleşecek.

ABD'NİN EN ZENGİN 375. KİŞİSİ

Lübnan kökenli milyarder, şu anda yaşadığı 2 bin 700 dönümlük Neverland’ı 22 milyon dolara ünlü yıldız Michael Jackson’dan satın almıştı. ABD’nin en zengin 375. kişisi olan büyükelçinin yönettiği şirketin toplam varlık değeri 25 milyar doları civarında.

Kişisel serveti ise 1.1 milyar dolar. Fairmont, One&Only ve Atlantis oteller zincirlerinin yanı sıra İtalya’nın Sardunya Adası’nda tatil köyleri bulunuyor. Ünlü film şirketi Miramax’ı 660 milyon dolara satın alan Barrack daha sonra, 2016’da şirketi 4 katı fiyatına Katarlı BeIN Medya Grubu’na sattı.