Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en zenginlerinden biri Ankara'ya taşınıyor! Serveti dudak uçuklattı

Trump’ın önerisiyle Thomas Joseph Barrack Jr., ABD Senatosu tarafından Ankara’ya büyükelçi olarak atanmıştı. Yakında görevine başlayacak olan büyükelçinin serveti gündem oldu.

Dünyanın en zenginlerinden biri Ankara'ya taşınıyor! Serveti dudak uçuklattı

ABD Senatosu tarafından Ankara’ya büyükelçi olarak atanan 78 yaşındaki Thomas Joseph Barrack Jr., göreve başlayacak. Sözcü'nün haberine göre ABD’nin en zenginlerinden biri olan Barrack, efsanevi Neverland Çiftliği’nde sürdürdüğü ultra lüks hayatını bırakıp Ankara’daki büyükelçilik konutuna yerleşecek.

868jpg-VhWQISpgAkCy5hC6M5Y8Yg

ABD'NİN EN ZENGİN 375. KİŞİSİ

Lübnan kökenli milyarder, şu anda yaşadığı 2 bin 700 dönümlük Neverland’ı 22 milyon dolara ünlü yıldız Michael Jackson’dan satın almıştı. ABD’nin en zengin 375. kişisi olan büyükelçinin yönettiği şirketin toplam varlık değeri 25 milyar doları civarında.

GettyImages-2742886

Kişisel serveti ise 1.1 milyar dolar. Fairmont, One&Only ve Atlantis oteller zincirlerinin yanı sıra İtalya’nın Sardunya Adası’nda tatil köyleri bulunuyor. Ünlü film şirketi Miramax’ı 660 milyon dolara satın alan Barrack daha sonra, 2016’da şirketi 4 katı fiyatına Katarlı BeIN Medya Grubu’na sattı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna ettiKöprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti
Kaldığı otelde dehşeti yaşadı! Kokuyu bulmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdıKaldığı otelde dehşeti yaşadı! Kokuyu bulmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı

Anahtar Kelimeler:
zengin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe son haliyle gündemde

O milyarder Ankara'ya taşınıyor! Serveti ise...

O milyarder Ankara'ya taşınıyor! Serveti ise...

Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti

Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti

Kaldığı otelde dehşeti yaşadı! Kokuyu bulmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı

Kaldığı otelde dehşeti yaşadı! Kokuyu bulmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı

Her evde kullanılan ürün çocuğu kör etti! Isırınca...

Her evde kullanılan ürün çocuğu kör etti! Isırınca...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.