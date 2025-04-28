Dünyanın en zor oyunu hangisi? İşte 10 efsanevi oyun

Bilgisayar oyunları, günümüzde boş zamanı eğlenceli bir şekilde değerlendirmenin yaygın seçeneklerinden biridir. Bununla beraber sundukları zorluk dereceleriyle birlikte oyun deneyimini artırmayı amaçlayan yapımlar da mevcuttur. Oyunlar hakkındaki istatistikleri inceleyerek zorluk dereceleriyle ilgili fikir edinmek mümkündür. Dünyanın en zor oyunları, oyunseverleri yüksek derecede zorlayarak eğlenceli deneyimi ikiye katlamayı amaçlarlar. Bazı oyuncular ise basit ve kolaylıkla bitirilebilen video oyunlar yerine bir miktar zorlanmak isterler. Zorlayıcı oyunları seven kişiler dünyanın en zor oyunlarını araştırmaktadır.

Dünyanın en zor oyunları

1. Dark Souls

Dark Souls, dünyanın en zor oyunları dendiğinde en çok adı geçen oyunlardan biridir. Oyuncular bu oyun içerisindeki her eylemlerinde dikkatli olmalı ve düşmanlarla savaşırken stratejik hareket etmelidir. Oyuncuların sürekli olarak ölmesi ve aynı bölümleri tekrardan geçmeleri gerekebilir.

2. Super Meat Boy

Nostaljik bir oyun olarak Mario sevenler için Super Meat Boy mutlaka oynanması gereken oyunlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Super Meat Boy oyunundaki amaç diğer benzer platform oyunlarında olduğu gibi bir noktadan diğer noktaya varmaktır. Bunun için koşma ve zıplama olmak üzere iki mekanik sunulmaktadır. Super Meat Boy, içindeki seviyeler nedeniyle en zor oyunlar arasında listelenmektedir.

3. 1001 Spikes

“1001 Spikes” oyunu, oyuncuları tapınaklar, mağaralar ve zorlu bölgeler arasında yol alırken pek çok tehlikeli durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Zorluk derecesi incelendiğinde birçok kişi tarafından sinirleri zorlayan bir oyun olarak tanımlanmaktadır. Oyunda çeviklik ve dikkat gerektiren platformlar yer alırken, oyuncuların zorlayıcı engelleri geçmesi ve hayatta kalmayı başarması gerekmektedir.

4. Bloodborne

Bloodborne, korku oyunu olarak gotik bir temaya sahip olan, hızlı ve akıcı bir aksiyon oyunudur. Oyuncular, hızlı dövüş, silahlar ve zorlu düşmanlarla dolu bir evrende ilerlerken, aynı zamanda savaş mekaniklerini öğrenmek ve reflekslerini kullanmak zorundadır.

5. Sekiro: Shadows Die Twice

Japon aksiyon-rol yapma oyunu olarak öne çıkar. Oyuncular bir ninja olarak, çok güçlü düşmanlarla ve zorlu patronlarla dolu bir dünyada hızlı refleksler kullanmak zorundadır.

6. Celeste

Dünyanın en zor oyunu denildiğinde akla gelen ilk oyunlardan biridir. Oyuncular, dağcılık teması üzerine kurulu bir hikaye içerisinde ilerlemeye çalışırken her bölümde zorlu platform ve bulmacaları geçmeye çalışırlar.

7. Cuphead

Cuphead, 1930’lu yılların çizgi film görünümüne sahip retro bir platform oyunudur. El çizimi grafikleri, eğlenceli ve zorlu boss savaşları ile öne çıkmaktadır. Bu oyunda başarılı olmak için hızlı refleksler, düşman saldırılarını öngörme ve doğru zamanlama gerekmektedir.

8. Elden Ring

En zor oyunlar dendiğinde pek çok insan tarafından bilinen ve oldukça ilgi gören diğer bir oyun olarak Elden Ring akıllara gelmektedir. George R.R. Martin'in imzasının bulunduğu Elden Ring, oldukça geniş bir harita ile ön plana çıkmaktadır. Oyuncular kendi hikayelerini oluşturup, düşmanlarla savaşırlar ve bu esnada zorlu engelleri geçmek zorundadırlar.

9. Returnal

Returnal, 2021 yılında Housemarque tarafından geliştirilen ve PlayStation 5 için piyasaya sürülen bilim kurgu aksiyon-rogue-like oyunu olarak öne çıkar. Oyuncular gizemli bir gezegenin içerisine hapsolmuş ve sonsuz döngü içerisinde sıkışmış olan bir uzaylının hikayesini oynarlar.

10. Flappy Bird

2013 yılında Vietnamlı Dong Nguyen tarafından piyasaya sürülen Flappy Bird, yatay olarak bir kuşu kontrol ederek boruların arasından geçmeye çalışılan bir oyun olarak bilinmektedir. 2014 yılında en fazla indirilen oyunlardan biri olarak Flappy Bird, aynı yıl içerisinde bağımlılık yapması nedeniyle uygulama mağazalarından kaldırılmıştır. Günümüzde ise Flappy Bird oyununun kopyalarını indirmek mümkündür.