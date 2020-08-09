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Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi’nde rota belli oldu

Red Bull Red Bull
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Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen ve geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz’ın şampiyon olduğu Dakar Rallisi'nde rota açıklandı. Geçen sene olduğu gibi yine sadece Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek Dakar Rallisi, biri özel olmak üzere 12 etaptan oluşacak. 3 Ocak 2021'de koşulacak yarış, Kızıl Deniz’in kıyısındaki Cidde’den başlayacak ve 15 Ocak 2021’de yine burada noktalanacak.

Dünyanın en zorlu yarışı Dakar Rallisi’nde rota belli oldu

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 43. kez düzenlenecek. Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış, 3 Ocak 2021’de başlayacak. Dakar Rallisi’nin heyecanı ise şimdiden başladı. Her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda şampiyonların arandığı rallinin 2021 rotası açıklandı.

Carlos Sainz

Dünyanın en zorlu yarışı, geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek. Startının Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde’den verileceği Dakar Rallisi’nde araçlar biri özel almak üzere 12 etabı geride bırakmaya çalışacaklar. Dakar Rallisi, 15 Ocak 2021’de yine Cidde’de tamamlanacak.

2021 Dakar Rallisi’nin parkuru ve yarış hakkında ayrıntılı bilgiye RedBull.com/Dakar2021 adresinden ulaşılabiliyor.

Kamaz

2020'YE RED BULL DAMGASI

Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Carlos Sainz kariyerinin 3. Dakar Rallisi şampiyonluğuna erişirken, diğer Red Bull sporcuları Nasser El-Attiyah ikinci, Stephene Peterhansel ise üçüncü olmuştu. Kamyon kategorisinde ise geçilmez Kamaz Master, Dakar Rallisi’nde zirveyi kimseye kaptırmamıştı.

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