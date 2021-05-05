Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, kısıtlamada sessizliğe büründü!

Her yıl Ramazan ayında bile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Krater Gölü, bu yıl kısıtlamadan dolayı adeta boş kaldı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, her mevsim farklı güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

Dört mevsim ayrı güzelliklere bürünen Nemrut, kışın beyaz gelinliğini giyerken, diğer mevsimlerde ise doğanın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor. Bünyesindeki sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve biyoçeşitliliği ile yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Nemrut, bugünlerde kısıtlama nedeniyle sadece yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

(İHA)



