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  4. Dünyanın ilk 5 yıldızlı deve oteli açıldı! Geceliği tam 107 dolar

Dünyanın ilk 5 yıldızlı deve oteli açıldı! Geceliği tam 107 dolar

12.01.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da develere hizmet sunan dünyanın ilk 5 yıldızlı otelinin açıldığı duyuruldu.

Dünyanın ilk 5 yıldızlı deve oteli açıldı! Geceliği tam 107 dolar

Suudi Arabistan Deve Kulübünün sosyal medya hesabında, develere 5 yıldızlı hizmet sunacak otelin tanıtım videosu yayımlandı. Dünyada bir ilk olduğu ifade edilen otelin 120 odalı olduğu bilgisi verilen videoda, 50 çalışan ile develerin korunması, bakım ve hizmetinin sağlandığı belirtildi.

Otelde, develer için sıcak süt, özel yemek öğünleri ile oda servisinin bulunduğu kaydedilen videoda, develerin dış görünüşlerinin güzelleştirilmesi gibi özel hizmetlerin de verildiği aktarıldı. Videoda ayrıca otelde bir gecelik konaklama ücretinin 400 Suudi Arabistan riyali ( yaklaşık 107 dolar) olduğu belirtildi.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELİYORLAR

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Kraliyet kararnamesi ile 2017'de kurulan Suudi Arabistan Deve Kulübü Veliaht Prens Muhammed bin Selman himayesinde faaliyet yürütüyor. Suudi Arabistan'da her yıl düzenlenen ödüllü deve yarışları dünyanın dört bir yanından deve yarışı tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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