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Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hem kayak hem de yamaç paraşütü! Manzaranın tadını çıkarttılar

11.01.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde konuklara kayağın yanı sıra yamaç paraşütü imkanı da sağlanıyor.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hem kayak hem de yamaç paraşütü! Manzaranın tadını çıkarttılar

Kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, eksi 10 dereceleri bulan soğuk havada Erzincan manzarasına karşı uçmanın keyfini çıkarıyor. Pist uzunluğu ve kar kalitesi ile Türkiye'nin sayılı kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, ziyaretçilere eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkanı sunuluyor.

MANZARANIN TADINI ÇIKARTTILAR

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Kent merkezine 17 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki Ergan Dağı'nda yer alan kayak merkezi, 17 kilometrelik parkurda farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonu merkeze gelen sporcular ve tatilciler kayak aktivitesinin yanında yamaç paraşütü de yapmanın keyfini yaşıyor. Kayak merkezindeki kapalı gondollarla 2 bin 700 metre yükseklikteki tepeye çıkan yamaç paraşütü sporcuları, sıfırın altında 10 dereceyi bulan soğuk havada Erzincan manzarasına karşı uçmanın tadını çıkarıyor.

“İLK DEFA BU DENEYİMİ YAŞADIM”

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Yamaç paraşütü yapan Ali Bahtiyar Mengüç, "İlk defa böyle bir deneyim ile karşılaştım. Çok merak ediyordum. Kayak yapıyorduk ama böyle yamaç paraşütü ile kayak pistinden aşağı kaymak çok akıl almaz bir şeydi. Çok heyecanlandım" diye konuştu.

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Yamaç paraşütü ve kayak sporcusu Sedat Cengiz ise, "Çok güzel bir tesis var. Kayak ve uçuş için mükemmel. Gerçekten harika bir yer. Bugün de hava güzeldi. Güzel bir uçuş yaptık Ali bey ile o da heyecanlandı. Çok sevindi" dedi.

(DHA)

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Erzincan
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