Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti film festivaline ev sahipliği yapacak

Dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti film festivaline ev sahipliği yapacak

06.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus tapınağına ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, film festivaline ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda 20 Ağustos 2021 günü düzenlenecek olan Uluslararası Aizonai Kısa Film Festivali’ için imzalar atıldı.

Dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti film festivaline ev sahipliği yapacak

Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Çavdarhisar Kaymakamlığı, Çavdarhisar Belediyesi ile Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından düzenlenen festival için imzalar atıldı.

1

Kütahya’nın tanıtımı açısından uluslararası kısa film festivalinin önemli bir çalışma olduğunu belirten Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekariya Ünal, “Kütahya’da ilk kez düzenlenecek olan bir film festivali olacak Aizanoi Kısa Film Festivali çok güzel bir proje. Valimizin, milletvekillerimiz ve bakanlığımız tarafından düzenleyecek olduğumuz Uluslararası Kısa Film Festivali için Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği arasında protokol imzaladık. Projemiz, adı itibari ile Aizanoi Antik Kenti ve Zeus tapınağında düzenleyeceğimiz ilk film festivalidir. Bu anlamda bakanlığımız, milletvekillerimiz ve valimizin büyük desteğini gördük. Bu film festivalimiz 20, 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde Zeus tapınağından düzenleyeceğiz ve festivalimize bugüne kadar hem ulusal hem de uluslar arası 2 binin üzerinde başvuru var, son başvuru tarihi ise 31 Temmuz olarak belirledik. Kendi alanlarından deneyimli bir kadro ile çalışmalar inceleyerek, festival filmleri seçilecek. Ağustos ayrıca Kütahya’nın tanıtımı açısından önemli bir başlangıç olacak. Zafer haftasının ardından kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Kütahya için önemli dönem olacak" diye konuştu.

(İHA)

Çetmi Şelalesi, doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor! Normalleşme adımlarıyla ziyaretçi sayısı arttıÇetmi Şelalesi, doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor! Normalleşme adımlarıyla ziyaretçi sayısı arttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih boyunca afrodizyak olarak kullanılan garip yöntemler! İspanyol sineğinden solucan püresine...Tarih boyunca afrodizyak olarak kullanılan garip yöntemler! İspanyol sineğinden solucan püresine...
Telefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsinizTelefonda bu belirtilere dikkat! Siz de dinleniyor olabilirsiniz
İşlerinden istifa ettiler! Özgür bir yaşam için yola çıktılarİşlerinden istifa ettiler! Özgür bir yaşam için yola çıktılar
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Pamuk Prenses seçilmişti! Ten rengi nedeniyle eleştirildi

Pamuk Prenses seçilmişti! Ten rengi nedeniyle eleştirildi

İşlerinden istifa ettiler! Özgür bir yaşam için yola çıktılar

İşlerinden istifa ettiler! Özgür bir yaşam için yola çıktılar

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

5 yıldır vücut tüylerini almıyor! Toplumsal normlara kafa tuttu

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Üçüncü cinsiyeti resmen kabul ettiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.