Dünyanın konuştuğu ikizler: Paylaşımları olay olmuştu... Sessizliklerini bozdular!

Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, bebekle görüntülendikten sonra TikTok’ta paylaşım yaparak sessizliğini bozdu. “Şanslıyız” notuyla yapılan paylaşım, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Çiğdem Sevinç

Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, bebekle görüntülendikten sonra ilk kez sosyal medyada sessizliğini bozdu.

Dünyanın konuştuğu ikizler: Paylaşımları olay olmuştu... Sessizliklerini bozdular! 1

İkizler, TikTok’ta bebekle çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp altına “Blessed” (Şanslıyız) yazdı.

Dünyanın konuştuğu ikizler: Paylaşımları olay olmuştu... Sessizliklerini bozdular! 2

GİZEMLİ BEBEK

Geçtiğimiz haftalarda TMZ, ikizleri Minnesota'da bir bebekle Tesla’ya binerken görüntülemişti. Daha sonra Abby’nin eşi Josh Bowling ile dışarıda yeniden görülmüşlerdi.

Dünyanın konuştuğu ikizler: Paylaşımları olay olmuştu... Sessizliklerini bozdular! 3

SES GETİREN EVLİLİK

Abby’nin 2021’de evlendiği ortaya çıkınca, bu sıra dışı ilişkinin nasıl yürüdüğü merak konusu olmuştu. İkizler, sonunda bu sessizliği eğlenceli bir paylaşımla bozdu.

Dünyanın konuştuğu ikizler: Paylaşımları olay olmuştu... Sessizliklerini bozdular! 4

İŞTE O PAYLAŞIM:

@abbyandbrittanyhensel New year, same us✨ #abbyandbrittany #twins ♬ original sound - abbyandbrittanyhensel
