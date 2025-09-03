Dünyanın konuştuğu ikizler: Paylaşımları olay olmuştu... Sessizliklerini bozdular!

Yapışık ikizler Abby ve Brittany Hensel, bebekle görüntülendikten sonra ilk kez sosyal medyada sessizliğini bozdu.

İkizler, TikTok’ta bebekle çekilmiş fotoğraflarını paylaşıp altına “Blessed” (Şanslıyız) yazdı.

GİZEMLİ BEBEK

Geçtiğimiz haftalarda TMZ, ikizleri Minnesota'da bir bebekle Tesla’ya binerken görüntülemişti. Daha sonra Abby’nin eşi Josh Bowling ile dışarıda yeniden görülmüşlerdi.

SES GETİREN EVLİLİK

Abby’nin 2021’de evlendiği ortaya çıkınca, bu sıra dışı ilişkinin nasıl yürüdüğü merak konusu olmuştu. İkizler, sonunda bu sessizliği eğlenceli bir paylaşımla bozdu.

İŞTE O PAYLAŞIM: