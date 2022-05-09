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Dünyanın takip ettiği davaya hareketleri damga vurdu! Beden dili uzmanları yorumladı: Mimikleri güven sarstı

09.05.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya sanat dünyasının sevilen isimleri Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki davaya kilitlendi. Eşinden şiddet gördüğünü ifade ederek Johnny Depp’e dava açan Heard’ın mahkeme salonundaki hareketleri dünya basınında dikkatleri çekti. İfade verirken sürekli olarak jüri üyelerinin gözlerinin içine bakan Heard’ün mimiklerindeki aşırılık nedeniyle daha az güvenilir bulunduğu iddia edildi.

Dünyanın takip ettiği davaya hareketleri damga vurdu! Beden dili uzmanları yorumladı: Mimikleri güven sarstı

Amerikalı aktör Johnny Depp ve Amber Heard, 2015 yılında sevenlerini mutlu ederek evlenmişti. İki yıllık evliliklerinde eşinden şiddet gördüğünü ifade eden Heard’e 2017 yılındaki boşanmanın sonrasında Depp, 50 milyon dolar tazminat talebiyle “iftira davası” açmıştı. Bu davanın duruşmaları son 15 günde yapıldı. İlk hafta Depp ve tanıkları, ikinci hafta Heard ve tanıkları konuştu. Dava hala devam ediyor.

"ÇOK MELODRAMATİK"

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Hukuk ve beden dili uzmanları duruşma sırasında Heard’ün ifadeleri ile hareketlerini analiz etti. Ünlü ismin ifadesi sırasında kullandığı cümleleri melodramatik bulan uzmanlar aynı zamanda aşırı mimikleri nedeniyle jüri tarafından daha az güvenilir bulunacağını söyledi.

Hukuk şirketi Blank Rome’dan Brett Ward, Heard’ün ifade verirken ağlaması ve aşırı mimiklerde bulunmamasının jürinin güvenini sarstığını ifade ederek, “Örneğin Heard, Depp’ten gelen bir tokat onu yere devirdiğinde halısının ne kadar kirli olduğunu fark ettiğini söyledi. Buna benzer ifadeleri çok melodramatik. İddialarını mimiklerinde aşırıya kaçmadan, ağlamadan, yumruğunu sıkmadan anlatabilirdi. Mimikleri güven sarstı” dedi.

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TACİZ İDDİALARI AŞIRI

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Bir başka hukukçu Christa Ramey de Heard’ün iddia ettiği saldırılardan hatırladığı ayrıntıların birbirini tamamlayan keskin hatlardan oluştuğunu belirtti. Mağdurların genellikle yaşadıkları travmalara dair parçalanmış anları anımsadıklarını dile getiren Ramey, Heard’ün şiddet iddialarında başından sonuna kadar bütünlük olduğunu söyledi.

Heard’ün ifadesinde Depp’in alkol şişesiyle kendisine cinsek şiddette bulunduğunu iddia eden Heard’ün ifadelerine dikkat çeken duruşma danışmanı Jill Huntley Taylor ise “Heard duruşmalarda inanırlığı zedeleyebilen daha riskli bir yaklaşım benimsedi. Taciz iddiaları çok aşırı.Jüri, Depp’i cezalandırmak için mimik değil, kanıt arar” diye konuştu.

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Amber Heard Johnny Depp
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