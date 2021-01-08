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Dünyayı dolaşarak yoksul insanların diş tedavilerini ücretsiz yapan Brezilyalı diş hekimi!

Seray Üstün Seray Üstün 08.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Dünyayı dolaşarak yoksul insanların diş tedavilerini ücretsiz yapan Brezilyalı diş hekimi!

İnsanın sevdiği için yapması hayattaki en büyük mutluluklardan bir tanesidir. Üstelik sevdiğiniz işte insanlara yardım etmenin bir yolunu bulabiliyorsanız ve onları hayallerine kavuşturuyorsanız bu en kutsal görevlerden biri haline dönüşür. İşte Brezilyalı diş hekimi Felipe Rossi tam olarak bunu yapıyor. Kurduğu NGO Por1sorrisso Vakfı ile birlikte dünyayı dolaşan Rossi, yoksul insanların diş tedavilerini gerçekleştiriyor.

38 yaşındaki Felipe Rossi estetik diş hekimi olarak hayatını adeta iyilik yapmaya adamış idealist bir doktordur. Ülkesinde ünlü bir doktor olan Rossi, iyiliğin ve mutluluğun bulaşıcı olduğunu düşünerek bunu tüm dünyaya yaymaya çalışmıştı. Başlattığı iyilik hareketiyle Rossi ilk olarak ülkesindeki yoksul insanları tedavi etmeye başladı. Ardından ise Kenya ve Mozambik gibi yoksul ülkelerdeki insanlara sihirli parmaklarıyla yardım elini uzattı.

NGO Por1sorriso'yu kuran diş hekimi dünyayı dolaşarak insanların gülümsemelerini onlara geri veriyor. Rossi kimi zaman diş macunu ve diş fırçası hediye ederken kimi zamanda kapsamlı tedaviler gerçekleştiriyor. Üstelik tedavilerden herhangi bir ücret talep etmiyor.

Rossi'nin insanlara yardım etmeden önce nasıl ve daha sonra nasıl göründüklerini gösteren ilham verici ve güzel fotoğrafları sizler için derledik. Fotoğraflar adeta diş hekimlerinin insanların güvenlerini geri kazanmalarına yardım edebileceğini ve yaşamlarını daha yüksek bir mutlulukla yaşamalarını sağladığını gösteriyor..

Rossi’nin inanılmaz yardımseverliği umarız tüm insanlara bulaşır. İşte o inanılmaz değişimler...

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