Dur durak bilmeyen Nurgül Yeşilçay’dan 45’lik poz!

Yıllara meydan okuyan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, 45 yaşında. 26 Mart 1976 doğumlu oyuncu, hafta başından beri doğum günüyle ilgili Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Fox Tv’de yayınlanan Kefaret adlı dizide rol alan Nurgün Yeşilçay, yeni paylaştığı fotoğrafında “Günaydın 45” notunu düşerek yeni yaşını selamladı.

Binlerce beğeni alan pozuna Arzum Onan, Ece Sükan gibi isimlerin de beğeni ve yorum yaptıkları görülmekte.

Nurgül Yeşilçay, 1998 yılında yayınlanan İkinci Bahar dizisiyle hayatımıza girdiğinden beri 23 yıl oldu. Bu süre içinde bir de anne olan Yeşilçay’ın güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor.



