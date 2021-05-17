YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yapınca yakalandı

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yapınca yakalandı

17.05.2021 03:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaza yapınca yakalandı

1/

Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, polis aracı ile başka bir otomobile çarptıktan sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yol kontrolü yapan polis, Yalova-İzmit kara yolu Taşköprü beldesi mevkisinde, 34 ZJ 6881 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak Yalova istikametine kaçmaya başlayan otomobilin sürücüsü, kent merkezine gelerek ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra aracıyla Kocaeli istikametine kaçmaya başlayan sürücü, Atatürk Bulvarı'nda barikat kuran polislerin "dur" ihtarına da uymadı.

Aracıyla polis barikatına, polis aracına ve park halindeki başka bir araca çarpan sürücü, kazanın ardından yakalandı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

-Kazaya bakarken kaza yaptı

Bu arada, kazayı karşı şeritte 77 AK 001 plakalı minibüsle seyir halindeyken izleyen Burak Özdemir, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Yaralanan Özdemir, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Başkan Oral: "Sokaktaki dostlarımız emin ellerde"Başkan Oral: "Sokaktaki dostlarımız emin ellerde"
Anahtar Kelimeler:
polis Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:37
Öğle
13:04
İkindi
17:00
Akşam
20:21
Yatsı
22:00

Yalova Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Aysu Eczanesi
Merkez
Sibelin Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Ercan Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.