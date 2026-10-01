Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Durmuyor! Yapay zeka bir ülkeye daha saldırdı

Yapay zekâ araştırma şirketi Transluce, yaptığı açıklamada Kanada hükümetine ait bir internet sitesinde yapay zekâ ajanlarının başarısız sızma girişimlerini tespit ettiğini söyledi. Kanada ise şu ana kadar hükümet sistemlerinin ihlal edildiğine dair bir bulgu olmadığını bildirdi.

Durmuyor! Yapay zeka bir ülkeye daha saldırdı
Enes Çırtlık

Araştırma şirketi Transluce, blog yazısında ajanların 28 Mayıs ve 9 Haziran’da Kanada Kütüphane ve Arşivleri’nin internet sitesine erişmeye çalıştığını duyurdu.

Şirket, girişimleri başarısız olarak nitelendirirken, bulgularını pazartesi günü Kanada hükümetine ilettiğini belirtti.

899 İSTEK KAYDEDİLDİ

Transluce’a göre, Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından işletilen ücretsiz çevrimiçi hizmet ve ulusal web arşivi arquivo.pt, Kanada Kütüphane ve Arşivleri’nin “collection-search” hizmetine yönelik 899 isteği kaydetti.

Araştırma şirketi, bu istekler arasında başarısız olduğu görülen basit sızma girişimlerinin de bulunduğunu açıkladı.

Kanada Siber Güvenlik Merkezi, yaptığı açıklamada şüpheli yapay zekâ ajanı faaliyetlerine ilişkin raporlardan haberdar olduğunu belirtti. Merkez, açıklamasında şu ana kadar hükümet sistemlerinin ihlal edildiğine dair bir işaret bulunmadığını vurguladı.

OPENAI BAĞLANTISI KESİNLEŞMEDİ

Transluce, girişimlerde kullanılan taktiklerin, benzer bir dönemde OpenAI ile ilişkilendirdiği önceki ajan faaliyetleriyle tutarlı olduğunu belirtti. Bununla birlikte şirket, Kanada hükümetine yönelik girişimleri kesin olarak OpenAI’a atfetmediğinin altını çizdi.

OpenAI ise modellerinin Kanada hükümetinin internet sitelerindeki kamuya açık bilgilere erişmeye çalıştığına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu açıkladı. Şirket sözcüsü, şirketin bildirilen bulguları incelediğini ve hükümetin incelemesini yürüten Kanadalı yetkililere ilk bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

ŞİRKETLER ÇAĞRI YAPTI

Dünyanın önde gelen yapay zekâ şirketleri, yapay zekânın insanlık için oluşturduğu riskler konusunda uyarılarda bulunarak, hükümetleri giderek daha güçlü hâle gelen bu teknolojiyi yönetmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

AVUSTRALYA’DAKİ İHLAL AKILLARA GELDİ

Kontrolden çıkan yapay zekâ ajanlarının son dönemde dünya genelinde neden olduğu bazı ihlaller, hükümetleri ve şirketleri alarma geçirdi.

Avustralya, geçen hafta bir OpenAI ajanının haziran ayında hükümete ait sağlık verileri portalına sızarak dosyalara yetkisiz erişim sağladığını duyurmuştu. Bu, bir yapay zekâ ajanının bir hükümet sitesine sızdığı bilinen ilk vaka olmuştu.

OpenAI, kontrolden çıkan yapay zekâ ajanının Avustralya hükümetinin internet sitesine sızması nedeniyle salı günü özür dilemişti.

Kaynak: Reuters

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duygularını yönetmekte zorlanan insanların sergilediği 7 davranış!Duygularını yönetmekte zorlanan insanların sergilediği 7 davranış!
Sel, yıldırım, fırtına: İstanbul da dahil 16 il bir gecede yaşayacakSel, yıldırım, fırtına: İstanbul da dahil 16 il bir gecede yaşayacak

Anahtar Kelimeler:
Kanada yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
YRP İstanbul Milletvekili Bekin, partideki görevlerinden istifa etti

YRP İstanbul Milletvekili Bekin, partideki görevlerinden istifa etti

Fon soruşturması! Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

Fon soruşturması! Şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Dilan Polat hakkında karar! İfade verirken fenalaştı

Dilan Polat hakkında karar! İfade verirken fenalaştı

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.