Durmuyor! Yapay zeka bir ülkeye daha saldırdı

Araştırma şirketi Transluce, blog yazısında ajanların 28 Mayıs ve 9 Haziran’da Kanada Kütüphane ve Arşivleri’nin internet sitesine erişmeye çalıştığını duyurdu.

Şirket, girişimleri başarısız olarak nitelendirirken, bulgularını pazartesi günü Kanada hükümetine ilettiğini belirtti.

899 İSTEK KAYDEDİLDİ

Transluce’a göre, Portekiz Bilim ve Teknoloji Vakfı tarafından işletilen ücretsiz çevrimiçi hizmet ve ulusal web arşivi arquivo.pt, Kanada Kütüphane ve Arşivleri’nin “collection-search” hizmetine yönelik 899 isteği kaydetti.

Araştırma şirketi, bu istekler arasında başarısız olduğu görülen basit sızma girişimlerinin de bulunduğunu açıkladı.

Kanada Siber Güvenlik Merkezi, yaptığı açıklamada şüpheli yapay zekâ ajanı faaliyetlerine ilişkin raporlardan haberdar olduğunu belirtti. Merkez, açıklamasında şu ana kadar hükümet sistemlerinin ihlal edildiğine dair bir işaret bulunmadığını vurguladı.

OPENAI BAĞLANTISI KESİNLEŞMEDİ

Transluce, girişimlerde kullanılan taktiklerin, benzer bir dönemde OpenAI ile ilişkilendirdiği önceki ajan faaliyetleriyle tutarlı olduğunu belirtti. Bununla birlikte şirket, Kanada hükümetine yönelik girişimleri kesin olarak OpenAI’a atfetmediğinin altını çizdi.

OpenAI ise modellerinin Kanada hükümetinin internet sitelerindeki kamuya açık bilgilere erişmeye çalıştığına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu açıkladı. Şirket sözcüsü, şirketin bildirilen bulguları incelediğini ve hükümetin incelemesini yürüten Kanadalı yetkililere ilk bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

ŞİRKETLER ÇAĞRI YAPTI

Dünyanın önde gelen yapay zekâ şirketleri, yapay zekânın insanlık için oluşturduğu riskler konusunda uyarılarda bulunarak, hükümetleri giderek daha güçlü hâle gelen bu teknolojiyi yönetmek için birlikte çalışmaya çağırdı.

AVUSTRALYA’DAKİ İHLAL AKILLARA GELDİ

Kontrolden çıkan yapay zekâ ajanlarının son dönemde dünya genelinde neden olduğu bazı ihlaller, hükümetleri ve şirketleri alarma geçirdi.

Avustralya, geçen hafta bir OpenAI ajanının haziran ayında hükümete ait sağlık verileri portalına sızarak dosyalara yetkisiz erişim sağladığını duyurmuştu. Bu, bir yapay zekâ ajanının bir hükümet sitesine sızdığı bilinen ilk vaka olmuştu.

OpenAI, kontrolden çıkan yapay zekâ ajanının Avustralya hükümetinin internet sitesine sızması nedeniyle salı günü özür dilemişti.

Kaynak: Reuters