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Duş alırken herkesin yaptığı ve alışkanlık haline getirdiği 5 hata!

Seray Üstün Seray Üstün
25.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duş almak yoğun geçen bir günün ardından pek çok kişi için “Kızgın kumlardan serin sulara dalma” hissini yaratır. Herkesin duş sırasında kendisine özgü oluşturduğu alışkanlıklar vardır. Kimileri duş sırasında şarkı söylerken, kimileri ise soğuk suyu kullanır. Temelde aslında duş sırasında çok sayıda şeyi yanlış yaptığınızı biliyor muydunuz?

Duş alırken herkesin yaptığı ve alışkanlık haline getirdiği 5 hata!

Duş almak çoğu zaman fazla düşünmeden yapılan bir eylemdir. Yanlış duş almak gibi basit bir şeyi çok az kişi düşünebilir. Ancak aslında cilt sağlığının korunması için duş sırasında bazı kurallar vardır. Sizler için doğru bilinen yanlış duş alışkanlıklarını araştırdık.

UZUN SÜRE DUŞTA KALMAK

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Sıcak suyla yapılan uzun süreli banyolar ciltte çok fazla kızarıklık ve kaşıntıya neden olur. Uzmanlar tarafından açıklanan en uygun duş süresi 10 dakikadır.

DUŞ JELİ VE ŞAMPUAN KULLANIMI

köpük

Duşun temelinde çoğu insan köpük olduğunu düşünür. Daha fazla köpükle yapılan duşun temizliğin birinci kuralı olduğuna inanılır. Ancak bu tamamen büyük bir yanılsamadır. Çünkü duş jelinin fazla köpürmesi yüzeysel olarak daha fazla aktif maddenin etkileşime girmesine neden olur. Bu durum ise doğal olarak koruyucu yağ katmanın tüketilerek cildin kurumasına neden olur. Ek olarak antibakteriyel yıkama maddelerinin kişiye özel olarak reçete edilmemesinde de günlük kullanım sırasında sağlık açısından sorunlarını beraberinde getirir.

ESKİ VE ISLAK SÜNGER

jel

Islak süngerler ve lifler bakteri ve küf gelişimi için mükemmeldir. Bu nedenle bunları 4 haftada bir değiştirmek daha iyidir. Bunun yerine havlu kumaştan bir eldiven veya havlu kullanmayı deneyin. Kullanımdan sonra süngeri kurutmak da önemlidir.

KURULAMA

2

Vücudunuzu yumuşak bir havluyla kurulayın ve biraz nemli bırakın. O zaman en sevdiğiniz kremi kullanın ve cildiniz pürüzsüz ve sağlıklı kalsın.

AŞIRI SICAK SU

havlu

Sıcak su cildi kurutur ve pul pul dökülmesine neden olur. Cilt yağını temizleyerek savunmasız bırakır. Aynı zamanda kan akışını da artırır, bu da genellikle kızarıklık ve iltihaplanmalara neden olur. 35-40 ° C sağlıklı ciltler için idealdir.

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