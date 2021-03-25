Duş alırken herkesin yaptığı ve alışkanlık haline getirdiği 5 hata!

Duş almak çoğu zaman fazla düşünmeden yapılan bir eylemdir. Yanlış duş almak gibi basit bir şeyi çok az kişi düşünebilir. Ancak aslında cilt sağlığının korunması için duş sırasında bazı kurallar vardır. Sizler için doğru bilinen yanlış duş alışkanlıklarını araştırdık.

UZUN SÜRE DUŞTA KALMAK

Sıcak suyla yapılan uzun süreli banyolar ciltte çok fazla kızarıklık ve kaşıntıya neden olur. Uzmanlar tarafından açıklanan en uygun duş süresi 10 dakikadır.

DUŞ JELİ VE ŞAMPUAN KULLANIMI

Duşun temelinde çoğu insan köpük olduğunu düşünür. Daha fazla köpükle yapılan duşun temizliğin birinci kuralı olduğuna inanılır. Ancak bu tamamen büyük bir yanılsamadır. Çünkü duş jelinin fazla köpürmesi yüzeysel olarak daha fazla aktif maddenin etkileşime girmesine neden olur. Bu durum ise doğal olarak koruyucu yağ katmanın tüketilerek cildin kurumasına neden olur. Ek olarak antibakteriyel yıkama maddelerinin kişiye özel olarak reçete edilmemesinde de günlük kullanım sırasında sağlık açısından sorunlarını beraberinde getirir.

ESKİ VE ISLAK SÜNGER

Islak süngerler ve lifler bakteri ve küf gelişimi için mükemmeldir. Bu nedenle bunları 4 haftada bir değiştirmek daha iyidir. Bunun yerine havlu kumaştan bir eldiven veya havlu kullanmayı deneyin. Kullanımdan sonra süngeri kurutmak da önemlidir.