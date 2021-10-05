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Duş sesinden korktuğu için ıslak mendile bağımlılığı olan kadının hikayesi duygulandırdı

05.10.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insanın aynı özelliklere sahip olması mümkün değildir. Bu nedenle her insanın ilgi alanları ve buna bağlı olarak da alışkanlıkları değişkenlik gösterir. Sizleri oldukça ilginç bir alışkanlığa sahip olan Riah ile tanıştıracağız. Riah, psikolojik ve fiziksel olarak kendisini zorlayan bir bağımlılıkla mücadele ediyor.

Duş sesinden korktuğu için ıslak mendile bağımlılığı olan kadının hikayesi duygulandırdı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Spring Hill şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Riah, ıslak mendil bağımlılığı yaşıyor. 25 yıldır bütün vücudunu sadece ıslak mendille temizleyen Riah’ın evinde devasa bir stoğu bulunuyor. Islak mendillerinin yakınında olmadığında büyük bir panik yaşadığını belirten Riah, arabasında, oturma odasın, mutfakta, başucundaki komidinin üzerinde paket paket ıslak mendil bulunduruyor.

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ÖNCEDEN DUŞ YAPIYORDU

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Çocukluk dönemlerinde duş yaptığını anlatan Riah, ıslak mendil rutinini iki duş arasında hızlı temizlik sağlaması için mendil kullanıyordu. Riah zaman geçtikçe duşun hayatındaki yerinin azaldığını belirtti. Ayda bir kez ya da iki ayda bir kez duş aldığını söyleyen Riah, 25 yıldır sadece ıslak mendille temizleniyor. Kulaklarını, yüzünü, boynunu, omuzlarını, göğsünü, koltuk altlarını, bacaklarını ve ayak parmaklarını mendille siliyor.

DUŞUN SESİ GEÇMİŞİNİ HATIRLATIYOR

Riah, çcouk yaşlarında cinsel tacize uğradığını ve bu olaydan hemen sonra ise duş başlığından akan sesi duyduğunu anlattı. Bu yüzden duş sesini her duyduğunda o güne geri döndüğünü belirtti. Duş sesini duyduğu anda gerilmeye başladığını ve paniğe kapıldığını ifade eden Riah, çevresindekilerinin duş aldığı sırada dahi evi terk ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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