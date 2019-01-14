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Dusko Tosic ve Jelena Karleusa'dan olay iddialara yanıt geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 10:36 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve eşi Jelena Karleusa hakkında ortaya atılan yasak aşk ve ayrılık iddialarına ikiliden yanıt geldi. İkilinin birbirini aldattığı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dusko Tosic ve Jelena Karleusa'dan olay iddialara yanıt geldi

Sırp basını, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın boşanma noktasına geldiğini iddia etti.

Tosic'in eşini 29 yaşındaki Sırp model Sofija Milosevic ile aldattığı öne sürülmüştü.

Tosic ve Jelena Karleusa birbirlerini aldatıyormuş! Olay iddialarTosic ve Jelena Karleusa birbirlerini aldatıyormuş! Olay iddialar

İddialara göre Belgrad'da bir restoranda tanışan Tosic ve Milosevic, bir süre sonra oldukça yakınlaştı ve birlikte bir süre zaman geçirdi.

Bu olayın ardından çılgına dönen Jelena'nın ise Dusko'yla görüşerek boşanma sürecini başlattığı kaydedilmişti.

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Söz konusu dedikoduların yankıları sürerken bu defa da Jelena'nın Tosic'i Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes ile aldattığı ifade edilmişti. Vranjes'in konserini izlemeye gittiği Jelena'ya daha sonra mesajlar gönderdiği ve bunların da Tosic tarafından fark edildiği belirtilmişti. Tosic’in gördüğü mesajlar sonrasında Vranjes’i arayarak tehdit ettiği yazılmıştı.

HEMEN AÇIKLAMA GELDİ

Tüm bu iddiaların ardından Tosic ailesi, konuyla ilgili bir mesaj yayımlayarak dedikoduların asılsız olduğunu duyurdu.

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Ayrılık iddiaları hakkında konuşan Jelena, "Evliliğimizde hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Kötü insanlar, kötü niyetler, bunların hepsi bumerang gibi onlara geri dönecek. Aileme yapılan bu saldırı ilk değil son olmayacak" şeklinde konuştu.

Tosic ise Instagram'dan yayınladığı hikayede "Kimseyi ne tehdit ettim ne de aradım. Gazetecilerden kendilerini zorlamamalarını rica ediyorum. Düşmanlarımız için sadece uzun bir yaşam ve başarı diliyorum." mesajını paylaştı.

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