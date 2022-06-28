MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Duy Beni dizisi ne zaman? Duy Beni dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Duy Beni dizisi ne zaman? Duy Beni dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

28.06.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisinin ne zaman başlayacağı, oyuncu kadrosu ve konusu Star TV'de dönen tanıtım sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin senaryosunu Makbule Kosif kaleme aldı. Peki Duy Beni dizisi ne zaman? Duy Beni dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte diziye ilişkin merak edilenler...

Duy Beni dizisi ne zaman? Duy Beni dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Duy Beni dizisi için geri sayım sürüyor. Dizinin fragmanı Star TV'de yayınlandı. Ali Balcı'nın yönetmenliğini üslendiği dizinin senaryosunu Makbule Kosif yazdı. Volkan Ak ise dizinin görüntü yönetmenliğini üstleniyor. Peki Duy Beni dizisi ne zaman? İşte Duy Beni dizisi oyuncuları ve konusu...

d1

DUY BENİ DİZİSİ NE ZAMAN?

Duy Beni dizisinin ilk bölümü 7 Temmuz 2022 Perşembe günü Star TV'de ekrana gelecek.

Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın başrollerini paylaştığı Duy Beni dizisi oyuncu kadrosu kadar, hikayesiyle de dikkat çekiyor.

d2

DUY BENİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Duy Beni dizisinin konusu:

"Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim (Rabia Soytürk) ’in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya (Helin Kandemir) bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba mahallenin çok yakınındaki çok zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.

Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebzede olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır. Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla’ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır.

O Leyla’ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim’le birlikte Bekir (Taha Bora Elkoca) ve Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz) de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek. Selim Bender (Berk Hakman) hem kişisel, hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır."

d3

DUY BENİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kanat (Caner Topçu),
Ekim (Rabia Soytürk),
Selim Bender (Berk Hakman),
Aziz (Burak Can),
Bahar (Ege Kökenli),
Melisa (Sümeyye Aydoğan),
Meltem (Helin Kandemir),
Fikret (Durul Bazan),
Rıza (Murat Daltaban),
Suna (Yeliz Akkaya),
Halil (Aytaç Uşun),
Süleyman (Alper Atak),
Neşe (Feride Çetin),
Hasan (Bedir Bedir),
Selçuk (Hamdi Alp),
Ozan (Utku Coşkun),
Bekir (Taha Bora Elkoca),
Hatice (Elif Çakman),
Şükran (Bedia Ener),
Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz),
Hazal (Meltem Akçöl),
Ceren (Jasmin Berkiş),
Ceyda (Sena Gençtürk),
Emine (Cemre Özşişman),
Ece (Dilara Sümbül),
Cingöz (İzzet Yüksek),
Dağhan (İbrahim Yıldız),

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin 'Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber yaşamını yitirdiKurtlar Vadisi'nin 'Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber yaşamını yitirdi
Gülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Seyirciler konseri terk ettiGülşen sahnesinde LGBT bayrağı açtı! Seyirciler konseri terk etti
Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadıGöğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

Yeşilçam'daki en dişli rakibiydi! "Yolda öğrendim, yıkıldım"

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Ayakta yapıyorsanız... Verdiği zarar inanılmaz

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Vahşice öldürüldü! Cinayetten sadece birkaç saat önce...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.