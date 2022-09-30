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Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

30.09.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Rabia Soytürk, Caner Topçu, Meltem Akçöl ve Helin Kandemir gibi isimlerin yer aldığı Duy Beni dizisi, ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Duy Beni'de Caner Topçu ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Rabia Soytürk, yalnızca güzelliğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Rabia Soytürk'ün eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Benim Adım Melek dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde ATV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de Ekim karakterine hayat veriyor. Adı, geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Sefo ile aşk dedikodularına karışan Rabia Soytürk'ün eski sevgilisi de çok ünlü çıktı.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı Şahsiyet dizisiyle ekran macerasına başlayan güzel oyuncu; Gülperi, Özgür Dünya ve Benim Adım Melek gibi projelerde rol aldı.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Şimdilerde Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren Rabia Soytürk'ün eski aşkının yakışıklı oyuncu Mustafa Mert Koç olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

2019 yılında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat veren Rabia Soytürk, dizideki partneri Mustafa Mert Koç ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Mustafa Mert Koç, Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırıyordu.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Sonrasında meslektaşı Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açan Mustafa Mert Koç'un, Pamuk tarafından terk edildiği iddia edilmişti.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Melisa Aslı Pamuk'un Kadıköy'de bir falcıya gittiği ve falcının 'Başka bir kadın var' sözleri üzerine Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandırdığı iddia edilmişti.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Öte yandan Rabia Soytürk'ün adı da yakın zamanda ünlü şarkıcı Sefo ile anıldı.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Rabia Soytürk, iddialar karşısında sessizliğini korurken Sefo, mekan çıkışı gazetecilere verdiği bir röportajda hayatında kimse olmadığını dile getirdi.

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış


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