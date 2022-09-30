Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün eski aşkını gören şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Benim Adım Melek dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde ATV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de Ekim karakterine hayat veriyor. Adı, geçtiğimiz haftalarda ünlü şarkıcı Sefo ile aşk dedikodularına karışan Rabia Soytürk'ün eski sevgilisi de çok ünlü çıktı.

26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı Şahsiyet dizisiyle ekran macerasına başlayan güzel oyuncu; Gülperi, Özgür Dünya ve Benim Adım Melek gibi projelerde rol aldı.

Şimdilerde Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren Rabia Soytürk'ün eski aşkının yakışıklı oyuncu Mustafa Mert Koç olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

2019 yılında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat veren Rabia Soytürk, dizideki partneri Mustafa Mert Koç ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Mustafa Mert Koç, Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterini canlandırıyordu.

Sonrasında meslektaşı Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açan Mustafa Mert Koç'un, Pamuk tarafından terk edildiği iddia edilmişti.

Melisa Aslı Pamuk'un Kadıköy'de bir falcıya gittiği ve falcının 'Başka bir kadın var' sözleri üzerine Mustafa Mert Koç ile ilişkisini sonlandırdığı iddia edilmişti.

Öte yandan Rabia Soytürk'ün adı da yakın zamanda ünlü şarkıcı Sefo ile anıldı.

Rabia Soytürk, iddialar karşısında sessizliğini korurken Sefo, mekan çıkışı gazetecilere verdiği bir röportajda hayatında kimse olmadığını dile getirdi.



