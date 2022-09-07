Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün göbeği açık pozları büyüledi! "Bu ne güzellik"

Ekranlarda daha önce "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde yer alarak çokça tanınan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Rabia Soytürk, oyunculuk performansıyla sık sık gündeme geliyor. Bir lisedeki zorbalıkların konu alındığı dizide başarısıyla kendisinden bahsettiren genç oyuncudan yeni paylaşım geldi.

DUY BENİ'NİN EKİM'İ RABİA SOYTÜRK'ÜN GÖBEĞİ AÇIK POZU BÜYÜLEDİ!

FOX ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde Ekim karakterini canlandıran Rabia Soytürk, dizideki performansıyla oldukça dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu dizideki zorbalık sahneleriyle de gündemde yer almıştı.

Genç ismin, geçtiğimiz günlerde estetik öncesi hali ortaya çıkmış ve kimi hayranı bu durumu desteklerken, kimisi Soytürk'e yakıştırmamıştı.

Güzelliğiyle sıkça konuşulan isim, sosyal medya hesabında aktif şekilde paylaşım yapmayı sürdürüyor.

Genç oyuncu bu kez göbeği açık çekildiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

"BU NE GÜZELLİK?"

Soytürk'ün paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağarken, bazı takipçiler ise "Bu ne güzellik?", "Bayıldım," "Kedi yavrusu seni" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ün çok konuşulan bazı fotoğrafları...



