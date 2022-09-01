Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk beyaz elbiseli pozlarıyla kendine hayran bıraktı! "Bu ne güzellik"

Rabia Soytürk sosyal medya hesabı olan Instagram'da sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, rol aldığı dizi Duy Beni'nin setlerinden paylaşım yapmanın yanı sıra kendi özel hayatından da paylaşımlarda bulunuyor. Rabia Soytürk'ün sıkı takipçileri Soytürk'e beğeniler ve yorumlar yağdırıyor.

BEYAZ ELBİSELİ POZLARIYLA BÜYÜLEDİ!

11 Mart 1996 tarihinde doğan 26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur.

Soytürk, Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakaladı.

Rabia Soytürk şimdilerde Duy Beni dizisinde 'Ekim' rolünü canlandırıyor.

Rabia Soytürk, son olarak beyaz elbiseli pozları ile takipçilerini kendine hayran bıraktı. İşte o pozları;





