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  4. Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'e teklif yağıyordu! Kararını verdi

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'e teklif yağıyordu! Kararını verdi

04.12.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün yeni dizisi merak konusuydu. Kendisine teklif yağan genç oyuncu sonunda kararını verdi. Rabia Soytürk Kanal D dizisi için anlaşma yaptı.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'e teklif yağıyordu! Kararını verdi

Berk Hakman, Ege Kökenli, Rabia Soytürk, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan gibi genç isimlerin başrolünde yer aldığı Duy Beni final yaptı.

Duy Beni dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Rabia Soytürk, proje biter bitmez teklif yağmuruna tutuldu. Yetenekli oyuncu senaryoları ince eleyip sık dokuduktan sonra kararını verdi ve bugüne kadar Türk dizi tarihine geçen onlarca dizi projesine imza atan ve sektöre birçok star ismi kazandıran Gül ve Mustafa Oğuz’un patronu olduğu Most Yapım’la anlaştı.

Ekran Alıntısı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rabia Soytürk Kanal D’de ekrana gelecek kod adı Mektup olan dizinin başrol oyuncusu oldu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş’ın oturacağı projenin detaylarını ve genç yıldızın partneri önümüzdeki günlerde belli olacak.

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rabia soytürk Oyuncu

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