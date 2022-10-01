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Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

01.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Duy Beni, sürükleyici hikayesi ve dinamik oyuncu kadrosuyla, ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekran başına kilitledi. Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Gökçe Güneş Doğrusöz, Berk Hakman, Burak Can gibi isimlerin yer aldığı Duy Beni'nin yönetmenliğini Ali Balcı üstleniyor. Dizide hayat verdiği 'Fikret' karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Durul Bazan'ın eski sevgilisi, TRT 1'in iddialı dizisi Gönül Dağı'nın yıldızı çıktı.

Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

Hayat Bilgisi, Emret Komutanım, Maskeli Beşler, Arka Sokaklar gibi köklü projelerde rol alan ünlü oyuncu Durul Bazan, Duy Beni dizisiyle ekranlara geri döndü. Duy Beni'de 'Fikret' karakterini canlandıran Durul Bazan'ın eski sevgilisi kendisinden 23 yaş küçük güzel oyuncu çıktı.

Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

2000 yılında rol aldığı Tarkan İş Başında rolüyle ekran yolculuğuna başlayan Durul Bazan, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.

Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

Şimdilerde gençlik dizisi Duy Beni'de 'Fikret' rolüyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncunun eski sevgilisinin, Gönül Dağı'nın güzeller güzeli yıldızı Gülsim Ali olduğunu duyanlar şaşkına döndü.

Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

AİLEDEN ONAY ÇIKMADI

Geçtiğimiz sezon Gönül Dağı'na veda ederek izleyiciyi yasa boğan Gülsim Ali, bir dönem Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan ile gözlerden uzak bir aşk yaşamıştı.

Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

Aralarında 23 yaş bulunan ikilinin beraberliği, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

İddiaya göre Gülsim Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesi, kızlarına bu ilişki konusunda onay vermemiş, Gülsim Ali tüm olumsuzluklara rağmen ilişkisine devam etmişti.

Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

Gülsim Ali'nin bir dönem rol arkadaşı Yusuf Çim ile beraber olduğu da biliniyor.

Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş


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