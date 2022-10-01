Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan'ın eski aşkı Gönül Dağı'ndan çıktı! Kendisinden 23 yaş küçük yıldızla berabermiş

Hayat Bilgisi, Emret Komutanım, Maskeli Beşler, Arka Sokaklar gibi köklü projelerde rol alan ünlü oyuncu Durul Bazan, Duy Beni dizisiyle ekranlara geri döndü. Duy Beni'de 'Fikret' karakterini canlandıran Durul Bazan'ın eski sevgilisi kendisinden 23 yaş küçük güzel oyuncu çıktı.

2000 yılında rol aldığı Tarkan İş Başında rolüyle ekran yolculuğuna başlayan Durul Bazan, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol aldı.

Şimdilerde gençlik dizisi Duy Beni'de 'Fikret' rolüyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncunun eski sevgilisinin, Gönül Dağı'nın güzeller güzeli yıldızı Gülsim Ali olduğunu duyanlar şaşkına döndü.

AİLEDEN ONAY ÇIKMADI

Geçtiğimiz sezon Gönül Dağı'na veda ederek izleyiciyi yasa boğan Gülsim Ali, bir dönem Duy Beni'nin Fikret'i Durul Bazan ile gözlerden uzak bir aşk yaşamıştı.

Aralarında 23 yaş bulunan ikilinin beraberliği, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İddiaya göre Gülsim Ali'nin Bulgaristan'da yaşayan ailesi, kızlarına bu ilişki konusunda onay vermemiş, Gülsim Ali tüm olumsuzluklara rağmen ilişkisine devam etmişti.

Gülsim Ali'nin bir dönem rol arkadaşı Yusuf Çim ile beraber olduğu da biliniyor.



