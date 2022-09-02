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Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan göbeği açık pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

02.09.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde rol alan ve Melisa rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Rabia Soytürk, oyunculuk performansıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son olarak dizide yer alan sahnelerle sosyal medyayı sallayan genç oyuncu, göbeği açık paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan göbeği açık pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

Daha önce yer aldığı ‘Kahraman Babam" dizisinde yer alan ve şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan, oyunculuk performansıyla sık sık gündeme geliyor. Bir lisedeki zorbalıkların konu alındığı dizide başarısıyla adından bahsettiren genç oyuncudan gelen paylaşım sosyal medyayı salladı.

DUY BENİ'NİN MELİSA'SININ GÖBEĞİ AÇIK PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ!

FOX ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde 'Melisa' karakterini canlandıran Sümeyye Aydoğan, dizideki performansıyla oldukça dikkat çekmiş ve Utku Coşkun ile olan sahneleri çok konuşulmuştu.

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1 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen isim Kırmızı Kamyon, Sadakatsiz gibi dizilerde de rol almıştı.

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Tiyatro geçmişi de olduğu bilinen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor.

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Ünlü isim son olarak göbeği açık paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

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"BU NE GÜZELLİK"

Aydoğan'ın paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağarken, bazı takipçilerden ünlü isme "Bu ne güzellik", "Gülüşün çok güzel" gibi yorumlar geldi.

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İşte Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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