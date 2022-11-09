Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Başrollerini Caner Topçu, Rabia Soytürk, Meltem akçöl ve Helin Kandemir gibi isimlerin paylaştığı Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çekti.

Sümeyye Aydoğan'ın cesur stiline Melis Sezen, Gökçe Akyıldız ve Petek Dinçöz övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Sümeyye Aydoğan, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Şimdilerde Duy Beni dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu, daha önce Kahraman Babam dizisinde rol almıştı.

Sümeyye Aydoğan'ın rol arkadaşı Utku Coşkun ile aşk yaşadığı konuşuluyor.



