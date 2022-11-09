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  4. Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

09.11.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Duy Beni ile büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Sümeyye Aydoğan'ın iddialı pozlarına ünlü isimlerden yorum yağdı.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Başrollerini Caner Topçu, Rabia Soytürk, Meltem akçöl ve Helin Kandemir gibi isimlerin paylaştığı Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, iç çamaşırlı pozlarıyla dikkat çekti.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı poz verdi! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Sümeyye Aydoğan'ın cesur stiline Melis Sezen, Gökçe Akyıldız ve Petek Dinçöz övgü dolu yorumlar yağdırdı.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı poz verdi! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Sümeyye Aydoğan, iddialı paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı poz verdi! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Şimdilerde Duy Beni dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen oyuncu, daha önce Kahraman Babam dizisinde rol almıştı.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı poz verdi! Ünlü isimler övmeye doyamadı

Sümeyye Aydoğan'ın rol arkadaşı Utku Coşkun ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan iç çamaşırlı poz verdi! Ünlü isimler övmeye doyamadı


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