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Duygu Acarsoy MasterChef'te final turuna kaldı! MasterChef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 00:45 | Son Güncelleme

Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmayı başaran yarışmacılardan biri oldu. Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef'te üçlü düellolarda yarışan Duygu Acarsoy, yaptığı süzme mercimek çorbasıyla şeflerin beğenisini kazandı. Duygu Acarsoy bu turu geçerek MasterChef Türkiye 2020'nin son 16'sına bir adım daha yaklaştı. Peki, MasterChef’te final turuna çıkan Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Duygu Acarsoy MasterChef'te final turuna kaldı! MasterChef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen 11. bölümünde üçlü düellolar ekrana geldi. Son bölümdeki ilk üçlü düelloda Duygu Acarsoy, Oya Çelik ve Gamze Günalp karşı karşıya geldi. Şeflerin bu gruptan istediği yemek, süzme mercimek çorbası oldu. 45 dakika sürenin sonunda şefler tadımını yaptı ve kararlarını verdiler.

Duygu Acarsoy'un hazırladığı çorbanın kıvamı, tadı ile birlikte onun çalışma şekli nedeniyle günün kazananı oldu ve MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı. Duygu Acarsoy final turunda da şeflerin beğenisini kazanırsa MasterChef'te ilk 16 yarışmacı arasına girmeyi başaracak.

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MASTERCHEF 2020 YARIŞMACISI DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

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Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

Sıcak sebzeli bir yatak üstünde portakallı kapari soslu balık yapan Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'de Somer şef ve Danilo şeften eve oyu alarak üst tura çıktı.

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