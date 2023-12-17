Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar için "Evden dışarı çıkmıyor" demişti! O programa çıktı... Metin Akpınar'ın kızı paylaştı

Metin Akpınar'ın 35 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. İkiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu, Akpınar'a açtığı babalık davasını kazanmış, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu kanıtlamıştı.

Yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, son olarak katıldığı yayında davadan sonra kendisine kimsenin ulaşmadığını ve babasıyla iletişim kurmadığını söylemişti. Genç kadın "Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor. Kapalı bir hayat yaşıyor" demişti.

Metin Akpınar günler sonra Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk oldu.

Duygu Nebioğlu yayında babasının olduğu anları paylaşarak "Ben de izliyorum" dedi.