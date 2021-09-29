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Duygu Özaslan’dan 'basketbolcu sevgilim var' kombini!

29.09.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Instagram'da iki milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, son kombiniyle sosyal medyada gündem oldu. Özaslan'ın basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın maçını izlemeye giderken giydiği kıyafetle; ünlü model Kendall Jenner'ın sevgilisi Devin Booker'ın maçına giderken giydikleriyle neredeyse aynı olmasına yorum yağdı.

Duygu Özaslan’dan 'basketbolcu sevgilim var' kombini!

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiği dönemde kullandığı ilaçlar yüzünden kilo almış ve geçtiğimiz yaz tatilinde kameralara fazla kilolarıyla yansımıştı.

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Hastalığı atlatan ve eski formuna kavuşan Duygu Özaslan, aradığı aşkı bulmuş ve 30 yaşındaki basketbolcu Can Maxim Mutaf ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

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Birlikteliklerinin birinci yıl dönümünde evlilik teklifi alan Duygu Özaslan, o anları ''I said yes'' (Evet dedim) notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Instagram'da 2.1 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen, son yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın maçına gittiği sırada çektiği fotoğraf ile Kendall Jenner'ın sevgilisi Devin Booker'in maçına gittiği sırada yaptığı kombin çok benzer olunca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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30 yaşındaki Özaslan'a, takipçileri; '' Kendall Özaslan'','' Kendall kombini olmuş sanki'','' Kendall çakması'', "Biraz özgün ol", "Basketbolcu sevgilim var kombini" gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan Kendall Jenner
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