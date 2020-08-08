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Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile plaj pozları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 02:56 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğraflarıyla gündeme gelen Youtuber Duygu Özaslan, yeni sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Alaçatı'da tatil yapıyor. Duygu Özaslan Instagram hesabından sevgilisiyle plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile plaj pozları!

Geçtiğimiz günlerde selülitli fotoğraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Özaslan, sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Duygu Özaslan, yeni sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Çeşme Alaçatı'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

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ALAÇATI'DA TATİL YAPIYORLAR

Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf'la da sahilde ve denizde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

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Instagram hesabından 1.8 milyon takipçisi olan Duygu Özaslan'ın sevgilisiyle birlikte çekilen plaj fotoğraflarına kısa sürede 150 binden fazla beğeni geldi.

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Özaslan bronz renkli bikinisiyle verdiği pozu da takipçileriyle paylaştı.


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