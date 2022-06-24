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Duygu Özaslan düğün paylaşımlarıyla olay oldu! "Damatsız mı evlendin?"

24.06.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi. 3 gün 3 gece eğlence yapan Duygu Özaslan'ın paylaşımları sosyal medyayı salladı. Ayakkabısından elbisesine her şeyini sponsorlu alan fenomene "Damatsız mı evlendin?" yorumları yağdı.

Duygu Özaslan düğün paylaşımlarıyla olay oldu! "Damatsız mı evlendin?"

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan basketbolcu Can Maxim Mutaf'tan, birlikteliklerinin birinci yıl dönümünde evlilik teklifi almıştı. Sürpriz evlilik teklifiyle şoke olan Özaslan, o anları ''I said yes'' (Evet dedim) notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar verdi.

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Eşiyle pozlarını hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan fenomen, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." ifadelerini kullandı.

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3 gün 3 gece düğün yapan Duygu Özaslan'ın ayakkabısından elbisesine pek çok kıyafeti sponsorluydu. Bu sebeple sık sık reklam paylaşımı yapan fenomene tepkiler de geldi.

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Eşiyle pozlarından ziyade kendisinin olduğu pozlara ağırlık veren Duygu Özaslan'a "Damatsız mı evlendin?", "Yani öyle bir hal aldırdın ki evlendiğini değil de bir markayla gelinlik çekimi yaptığını düşünür ilk bakan", "Neden hep yalnızsın" yorumları yağdı.


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Can Maxim Mutaf Duygu Özaslan
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