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Duygu Özaslan duş alırken paylaştı! Tepki çekti

28.02.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duygu Özaslan şimdi de duş alırken çektiği video ile gündemde. Reklam için duştan paylaşım yapan Duygu Özaslan'a takipçileri tepki gösterdi.

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Her yaptığı olay olan Özaslan'ın yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından ilgili ile takip ediliyor.

Verdiği cesur pozlarla adından sıkça söz ettiren Duygu Özaslan zaman zaman da reklam yapmak için komik durumlara düşüyor.

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Bir suluk reklamı yapan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, elindeki suluğun özelliklerini anlatırken söylediği sözlerle dalga konusu olmuştu.

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Ünlü fenomen son olarak da yine reklam için duşta çıplak hallerini paylaştı.

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Bir şampuan firmasının reklamını yapan Duygu Özaslan duş aldığı anları paylaşınca olay oldu. Duygu Özaslan'a takipçileri tepki gösterdi.

Ünlü fenomene bazı hayranları abarttığını söylerken bazı hayranları ise geçen hafta başka bir markanın ürününü paylaştığını hatırlattı.

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Duygu Özaslan,
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