MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı karantina pozuna Ece Vahapoğlu'ndan tepki

Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı karantina pozuna Ece Vahapoğlu'ndan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 16:40 | Son Güncelleme

Duygu Özaslan, beyaz gömleği ve iç çamaşırıyla yeni bir ev pozu verdi. Takipçilerinden eleştiri alan fenomene bir tepki de ünlü sunucudan geldi.

Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı karantina pozuna Ece Vahapoğlu'ndan tepki

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube’a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyanın son şöhretlerinden Duygu Özaslan, ülkemizde koronavirüs etkisini gösterdiği şu günlerde evden çıkmamayı tercih eden isimler arasında. Özaslan 'karantina' hayatındaki kesitleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Bir dönem adı Mustafa Sandal ile aşk dedikodularına karışan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özaslan, yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.

Capture

Özaslan, bu fotoğrafını tavşan emojisiyle paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına yorum yağdı. Ünlü isim Ece Vahapoğlu da bu fotoğraftan rahatsız olanlar arasındaydı. Vahapoğlu fotoğrafın altına 'Unfollow' yazarak Duygu Özaslan'ı takipten çıktı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Evde karantina düzenini kurdu!Evde karantina düzenini kurdu!
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Duygu Özaslan, Duygu Özaslan instagram, ece vahapoğlu,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eda Ece isyan etmişti! Yasak Elma için flaş karar!

İsyan etmişti! Yasak Elma için flaş karar!

Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı! 'Vasiyeti yerine getirildi'

Vasiyeti yerine getirildi! Cenazede korona engeli

Can Yaman’ın karantina düzeni!

Evde karantina düzenini kurdu!

Bergüzar Korel: Evde sıkıldım diye bir şey yok!

'Evde sıkıldım diye bir şey yok!'

Hülya Avşar: Şimdi yine yürüyüş yapacağım

'Şimdi yine yürüyüş yapacağım'

Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı! Eleştiri yağdı

Bahçesinden paylaştı! Eleştiri yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.