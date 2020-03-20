Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı karantina pozuna Ece Vahapoğlu'ndan tepki

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube’a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyanın son şöhretlerinden Duygu Özaslan, ülkemizde koronavirüs etkisini gösterdiği şu günlerde evden çıkmamayı tercih eden isimler arasında. Özaslan 'karantina' hayatındaki kesitleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Bir dönem adı Mustafa Sandal ile aşk dedikodularına karışan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Özaslan, yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi.

Özaslan, bu fotoğrafını tavşan emojisiyle paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına yorum yağdı. Ünlü isim Ece Vahapoğlu da bu fotoğraftan rahatsız olanlar arasındaydı. Vahapoğlu fotoğrafın altına 'Unfollow' yazarak Duygu Özaslan'ı takipten çıktı.



