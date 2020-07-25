MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Duygu Özaslan klozetin başında ağlarken videosunu çekmiş! '1 saattir banyodayım kusamıyorum'

Duygu Özaslan klozetin başında ağlarken videosunu çekmiş! '1 saattir banyodayım kusamıyorum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Duygu Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti. Gündem olan karelerden sonra Özaslan, bulumia olduğunu itiraf etmişti. Ünlü fenomen ağlarken ve kusmaya çalışırken bir videosunu paylaşarak olay oldu.

Duygu Özaslan klozetin başında ağlarken videosunu çekmiş! '1 saattir banyodayım kusamıyorum'

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan kilolu haliyle yakalanınca gündeme bomba gibi düşmüştü. Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz karelerine yorum yağmıştı.

Duygu Özaslan ise bunun üzerine Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

Duygu Özaslan hastalığı sürecinde çektiği bir videoyu paylaştı. Klozetin başında kusmaya çalışırken yaşadıklarını paylaşan Duygu Özaslan videoda şunları söylerken görülüyor: "Kusamadığım için kendimi çok kötü hissettiğim için çok kötü hissediyorum. Kendime çok kızgınım. Eating disorder’ımda (yeme bozukluğu) bu kadar progress (ilerleme) göstermişken şu an relapse (nüksetmek) girmek istemiyorum. Bunun bana yaşatılmasını istemezdim. Ünlü olmak, ne kadar çok isterdim."

Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan kilolarının nedenini açıkladıBulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan kilolarının nedenini açıkladı

Duygu Özaslan iyileşme sürecinde yaşadıklarını paylaştığı videoda "Kusamadığımı anladığım ve ağladığım an dank etti. Ertesi gün doktora gittim. O gün teşhis konuldu" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi

Erdoğan ve Bahçeli ile soğuk latte keyfi

Uzun uzun öpüşmeleri olay olmuştu! O sahneler işinden etti

Uzun uzun öpüşmeleri olay olmuştu! O sahneler işinden etti

Rusya'nın Libya planı deşifre oldu! Uydu fotoğrafları yayınlandı

Rusya'nın Libya planı deşifre oldu! Uydu fotoğrafları yayınlandı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Eleştirileri yok sayıyor! Ülkesine döndü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Eurovision’da 3. olmuştu! Bakın şimdilerde ne yapıyor

Eurovision’da 3. olmuştu! Bakın şimdilerde ne yapıyor

Okuyucu Yorumları 4 yorum
herşey ne kadar suni, yapmacik ve samimiyetsiz
Hastalığı bile yabancı.. hayranlığı ruhuna işlemiş
Ne özel hayat kaldı ne de insanın kendisine saygı. Bomboş yaşıyoruz...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Ortaç: Eski Serdar’a 'Allah belanı versin' derdim

'Eski Serdar’a 'Allah belanı versin' derdim'

Devin Özgür Çınar’dan sosyal medyaya damga vuran mesaj

Paylaşımıyla olay oldu

Gökhan Özoğuz'dan Ayasofya paylaşımı! 'Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz'

'Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı...'

Şahan Gökbakar'dan Ayasofya ve Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

Survivor Aycan'dan Evrim Keklik açıklaması! Evrim'den yanıt gecikmedi

Evrim mi Nisa mı? Evrim o yarışmacıya yanıt verdi

Survivor Aycan Yanaç'tan sevgilisiyle ve Nisa ile ilgili bomba açıklama! 'Beni aradı ama...'

Bomba sevgili açıklaması! 'Beni aradı ama...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.