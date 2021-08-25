Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dudak dudağa pozlarını paylaştı

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, geçen aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'tan evlenme teklifi almıştı. Sevgilisine evet yanıtını veren Özaslan, daha sonra ise yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.

Özaslan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce sevgilisiyle tatil pozlarını paylaşan Özaslan, bu defa ise Can Maxim Mutaf ile daha samimi pozlar verdi.

Özaslan sevgilisini dudağından öptüğü anları Instagram'dan paylaştı.

Özaslan pozlara, "O geceden analog fotoğraflarımız" diyerek, beyaz kalp emojisi koydu.



