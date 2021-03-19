Duygu Özaslan şimdi de iç çamaşırı tavsiyesi verdi

YouTube kanalında çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Her yaptığı olay olan Özaslan'ın yaptığı paylaşımlar hayranları tarafından ilgiliyle takip ediliyor.

Verdiği cesur pozlarla adından sıkça söz ettiren Duygu Özaslan zaman zaman da reklam yapmak için komik durumlara düşüyor. Son olarak şampuan reklamı için duş alan ünlü fenomen şimdi de iç çamaşırı modellerini tek tek paylaşım takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Duygu Özaslan paylaşımında kilo aldığı dönemde kullandığından pantolon içine kullandığına kadar tüm detayları takipçileriyle paylaştı.



