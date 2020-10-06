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Duygu Özaslan yeni pozlarıyla olay oldu! İnanmazlar diye...

06.10.2020 09:24 | Son Güncelleme:
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Yazın bikiniyle yakalandıktan sonra gündemde uzun süre kalan Duygu Özaslan yeni pozlarıyla olay oldu. Bir süredir kilo sorunu yaşayan Duygu Özaslan pozlarıyla adeta meydan okudu. Özarslan çıtçıtlı body giydi yeni haline inanmazlar diye de video paylaştı.

Duygu Özaslan, geçtiğimiz yaza kilolu ve photoshopsuz haliyle damga vurmuştu. Bunun üzerine de ilk kez hastalığıyla ilgili konuşmuş, geçirdiği zor dönemlerden bahsetmişti.

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Duygu Özaslan bu olaylar yaşanırken basketbolcu Maxim Mutaf ile sevgili olmuş ve kilio vermek için harekete geçmişti.

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Youtube'a çektiği videolarla ünlenen ve Instagram'ı sık kullanan isimlerin başında gelen Duygu Özaslan'dan çok konuşulacak pozlar geldi.

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Siyah çıtçıtlı bodysiyle pozlar veren Özarslan inanmayan olur diye de video çekti. Ünlü isim paylaşımına ise "öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık" notunu düştü.

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Paylaştığı andan itibaren binlerce beğeni ve yorum alan Özaslan sosyal medyanın gündemine oturdu.


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