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Duymak eş anlamlısı nedir? Duymak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe hem öz Türkçe olan hem de farklı dillerden gelen birçok kelime içeren bir dildir. Bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple birden fazladır. Duymak da böyle bir kelimedir. İşitmek de duymak yerine kullanılabilir. Duymak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Duymak eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Duymak eş anlamlısı nedir? Duymak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Duymak eş anlamlısı olan kelimeler cümle içindeki kullanım amacına göre değişkenlik gösterir. İşitmek, bilgi almak, bir şey hakkında haber almak gibi anlamlarda kullanılabilir. Başka kelimelerle bir araya gelerek birleşik kelimeler de oluşturur.

Duymak kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, duymak kelimesi için beş farklı tanım yapar. Bu tanımlar ve bu tanımlara göre verilen örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bilgi almak, öğrenmek, haber almak.
    "Bir köylüden burada avlandığınızı duydum. (Halikarnas Balıkçısı)"

  • İşitmek, ses almak, ses algılamak.
    "Çamaşırcı Fatma Kadın annemin duymayan kulaklarına yalvarıyor. (Yusuf Ziya Ortaç)"

  • Dokunma, koklama ve bunun gibi duyularla algılamak, hissetmek.
    "Yüzme denilen mucizeyi ancak beş altı sene sonra avuçlarımızın içinde duyabilecektik. (Bedri Rahmi Eyüboğlu)"

  • Nesnelere dokunmakla onların sıcaklık, soğukluk, sertlik, ağırlık, hareket ve bunun gibi fiziki durumlarından bilgi edinmek, hissetmek.
    "Elimin üzerinde bir böceğin gezdiğini duydum."

  • (Nesnesiz mecaz anlam olarak) Sezmek, hissetmek, fark etmek.
    "Güzel olmasın fakat ruhu olsun, bir şey duysun. (Hüseyin Cahit Yalçın)"

Duymak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

İşitmek, hissetmek, fark etmek, sezmek, haber almak, öğrenmek gibi kelimeler cümle içindeki anlamlarına ve kullanım amaçlarına göre duymak yerine kullanılabilirler.

Duymanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelimenin anlamını pekiştirmek ve hangi nedenle kullanıldığını anlamak için o kelimeyi cümle içinde kullanmak gerekir. Yerine kullanılacak kelimeyi doğru seçebilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır. Duymanın eş anlamlısı olan kelimelerle kurulan örnek cümleler şunlardır:

  • Bana olan hislerini senden duymak benim için o kadar önemli ki!
  • Bu sözleri senden işittiğime inanamıyorum!
  • Biliyorum, aynı haberi ben de aldım ama şaşırdığımı söyleyemem!
  • Çimenlere uzanmış, gözlerimi kapatmıştım ki omzuma bir şeyin damladığını hissettim.

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